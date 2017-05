Sorin Grindeanu a spus ca spera ca toata lumea ”sa isi dea concursul” pentru a rezolva problema epidemiei de rujeola si a vaccinarii impotriva acestei boli.

”Sunt opt decese in judetul Timis, in ultimul an, la copii, din diverse cauze initiale, dar cea finala e ca nu au fost vaccinati. O spun direct: suntem pe primul loc in tara, judetul Timis, iar Caras-Severin, Arad si Timis, adunate, cazurile de rujeola, sunt cat toata tara la un loc. Nu se poate asa ceva. Cauzele care au dus aici sunt diverse si nu vreau neaparat sa vobesc despre ele, dar am ajuns in aceasta situatie. Nu putem sa ne facem ca nu exista. In urma cu doua saptamani, am inceput o intalnire la Guvern cu oameni destul de importanti la nivelul sanatatii, citind cele 26 de nume de copii care au murit de rujeola. Eu sper ca toata lumea sa isi dea concursul sa rezolvam problema. Inteleg ca in acest moment nu mai e o situatie de lipsa de vaccin”, a declarat Grindeanu.

Prim-ministrul a adaugat ca Guvernul urmeaza sa schimbe cadrul legislativ privind vaccinarea.

”Cert este ca din acest punct de vedere o sa dam cateva lucruri care tin de cadrul legislativ, adica schimbari, unele le-am facut chiar joi in sedinta de Guvern, altele vor fi facute in perioada urmatoare, sa vedem cum iese din dezbaterea publica si cum va intra Legea vaccinarii, sunt lucruri care sunt importante, dar care vor trebui sa aseze acest sistem pe anumite coordonate, dar care sa il faca predictibil. Noi trebuie sa stim din timp, sa dam comenzi din timp, cate doze de vaccin e nevoie pe anumite categorii. Lucrul acesta nu s-a facut de ceva vreme si acum suntem in situatia pe care o cunoasteti”, a mai spus premierul.

Intrebat daca este necesar ca vaccinarea copiilor sa fie obligatorie, Grindeanu a spus ca, inainte de a obliga pe cineva sa faca acest lucru, statul ar trebui sa asigure necesarul de vaccinuri.

”Inainte de a obliga pe cineva sa faca ceva, statul trebuie sa faca altceva, sa se asigure care e necesarul de vaccinuri. Inainte de a-i obliga pe parinti sau a-i amenda pe parinti, de exemplu, daca ar fi obligatoriu, ca nu si-au vaccinat copiii, tu trebuie sa asiguri vaccinuri. Noi suntem in momentul asta in situatia in care nu prea avem inceputul si atunci lucrul acesta trebuie rezolvat in primul rand. Trebuie asezat cadrul, sa il facem predictibil, sa stim din timp ce ai de facut si dupa aceea de discutat. Fiecare dintre noi pretuim libertatea, libertatea de a alege, de aceea traim intr-o tara democrata”, a spus Grindeanu.

Intrebat, de asemenea, daca si-a vaccinat cei doi copii, premierul a spus ca a facut acest lucru si considera ca a luat o decizie buna.

”I-am vaccinat, nu m-a obligat nimeni sa ii vaccinez, eu consider ca am facut bine ca i-am vaccinat, dar libertatea mea este deplina atat timp cat nu atinge libertatea dumneavoastra. Libertatea de a nu-ti vaccina copilul poate sa aduca atingere libertatii mele atat timp cat duce la epidemie si imbolnavesti pe toata lumea din clasa, de exemplu. Astea sunt lucruri pe care ar trebui sa le avem in vedere. Prima oara trebuie sa asiguram necesarul de vaccinuri. In al doilea rand, dupa ce facem aceste lucruri trebuie sa avem in vedere celelalte aspecte, care tin de libertati. Pana nu rezolvam acest cadru nu putem vorbi de obligativitate, iar in acest moment nu este rezolvat cadrul”, a mai spus premierul.

Sorin Grindeanu a mai spus ca s-ar putea sa fie nevoie, pentru a stopa aceste focare, de o forma prin care parintii sa fie obligati sa isi vaccineze copiii, ”pentru ca altfel lucrurile se extind”.

”Statistic, in acest moment, in zona rurala, in Romania, se sta mult mai bine cu vaccinarea decat in zona urbana. Noi ar trebui sa fim ca si tara membra UE undeva la 95%, suntem pe la 60%. Daca vorbim de cauze, in zona rurala lumea merge, isi vaccineaza copii, aici in zona urbana din prea multa informatie de medicina alternativa s-a ajuns la situatia asta. Medicii de familie sunt la capatul acestui lant, ei sunt cei care trebuie sa administreze finalul si anume vaccinul. Exista propuneri si s-au luat masuri concrete de impulsionare a medicilor de familie inclusiv prin ceea ce inseamna decontarile la CNAS”, a declarat premierul.