„Modificarea legislativa pe care PSD o propune cu privire la asociatii si fundatii este, in fapt, un act mascat de cenzura la adresa organizatiilor non-guvernamentale. Problema mi-a fost adusa in atentie de o serie de ONG-uri cu o activitate serioasa in domeniu si trebuie remediata cat mai repede”, sustine Ovidiu Raetchi, scrie News.ro.

In primul rand, Raetchi reclama faptul ca proiectul de lege initiat de catre deputatul PSD Liviu Plesoianu, impune poveri birocratice suplimentare si prevede dizolvarea unui ONG in 30 de zile daca nu respecta obligatia de a raporta bianual, in Monitorul Oficial, sursele de venit si cheltuielile.”Modificarea legislativa pleaca de la premisa ca ONG-urile trebuie sa fie supravegheate si controlate intr-o masura mai mare decat firmele, ca si cum ar fi periculoase, iar singurul rezultat va fi ingreunarea activitatii acestora”, considera Raetchi.

O alta prevedere care il nemultumeste pe Raetchi este „obligatia de a nu desfasura activitati politice de orice natura: activitati de strangere de fonduri sau campanii de sprijinire ori opozitie fata de un partid politic sau un candidat pentru o functie publica in care acesta poate fi numit ori ales”, intrucat prevederea ar putea duce la abordari abuzive.

”Monitorizarea si sanctionarea partidelor si a oamenilor politici reprezinta o functie de baza a organizatiilor non-guvernamentale si aceasta nu trebuie sub nicio forma ingradita.ONG-urile nu trebuie pedepsite pentru traumele partidului condus de Liviu Dragnea dupa protestele masive generate de OUG 13 si de aceea, solicit retragerea initiativei legislative a PSD”, sustine deputatul PNL.

El aminteste ca state precum Rusia sau China impun restrictii ONG-urile deoarece pleaca de la premisa unui sector nonguvernamental ”conspirationist”. ”Sper ca Liviu Dragnea nu vrea sa puna Romania in randul acestor state, continuand delirul anti-ONG al Gabrielei Firea de la sedinta CGMB de zilele trecute”, a conchis Ovidiu Raetchi.Proiectul la care se refera Raetchi a fost depus la Parlament, pe 21 martie, de catre deputatul PSD Liviu Plesoianu.

Printre prevederile sale este conditionarea acordarii unui ONG a statutului de ”organizatie de utilitate publica” de faptul ca ”nu a desfasurat in ultimii 2 ani si nu desfasoara nici in prezent activitati politice de orice fel: activitati de strangere de fonduri sau campanii de sprijinire ori opozitie fata de un partid politic sau un candidat pentru o functie publica in care acesta poate fi numit ori ales.”

De asemenea, proiectul introduce un algoritm al finantarii cu fonduri publice in functie de obiectul de activitate al organizatiilor nonguvernamentale: 40% – Servicii Sociale (Asistenta-Protectie-Incluziune-Coeziune-Securitate-Dezvoltare-Economie Sociala), Caritate si Ajutor Umanitar, Sanatate, Sport; 30% – Educatie; 10% – Stiinta, Cercetare, Inovatie, Mediu si Protectia Animalelor, Protectia Consumatorului; 10% – Valori nationale si ale minoritatilor nationale –Traditii si Patrimoniu Cultural; 10% – Diplomatie si Relatii Internationale, Militar-Aparare-Cultul eroilor. In plus, ONG-urile de utilitate publica trebuie sa cear reinnoirea acestui statut la fiecare 5 ani. Proiectul stabileste si conditiile in care acest statut poate fi pierdut de catre un ONG.

Sursa foto: Shutterstock: By Africa Studio