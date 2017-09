Reprezentantii Ministerului Apararii Nationale (MApN) au anuntat, marti, ca salariile angajatilor se vor plati esalonat in aceasta luna, avand in vedere ca nu s-a facut rectificarea bugetara. Soldele si salariile nete, fara contributii si impozit, vor fi achitate in data de 15 septembrie, iar banii de chirii, norma de hrana si alte drepturi salariale vor fi acordati ”in jurul datei de 25 septembrie, dupa rectificarea bugetara”. Acest anunt a fost urmat de reactii din partea Ministerului de Finante si ce al Muncii, dar si din partea premierului Mihai Tudose care i-a chemat "de urgenta" la Guvern pe ministrul Apararii si pe cel al Finantelor.

Potrivit unui comunicat de presa transmis, marti, de reprezentantii MApN, drepturile salariale ale angajatilor vor fi platite esalonat in aceasta luna. Astfel, ”in scopul abordarii prudentiale a executiei bugetare, in conditiile in care pana la aceasta data nu a fost efectuata rectificarea bugetara pe anul 2017”, Directia financiar-contabila a decis ca, in data de 15 septembrie, vor fi platite sumele aferente soldelor si salariilor nete, fara contributiile individuale si impozit. La aceeasi data vor fi achitate diurnele in valuta cuvenite personalului aflat in misiuni externe, conform NEws.ro.

Intre 21 si 25 septembrie vor fi platite contributiile angajatorului si ale angajatului, dar si impozitul pe venit.

Celelalte drepturi salariale – norma de hrana, chirii etc – vor fi platite ”in jurul datei de 25 septembrie, dupa rectificarea bugetara”.

Premierul Mihai Tudose a declarat, marti, la Parlament, ca rectificarea bugetara va fi una pozitiva si o va prezenta pana la sfarsitul lunii septembrie.

„Rectificarea, odata cu proiectul de buget. Eu cred ca intr-o saptamana, o saptamana si ceva. Pana la sfarsitul lunii oricum da”, a declarat premierul Mihai Tudose.

Intrebat ce fel de rectificare va fi, seful Executivului a spus ca aceasta nu va fi negativa.

Ministrul Muncii: Nu am auzit de asa ceva

Ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, a declarat, marti, la Parlament, ca nu a auzit despre problemele privind plata salariilor angajatilor Ministerului Apararii, dupa ce reprezentantii MApN au anuntat ca salariile acestora vor fi platite esalonat in aceasta luna, avand in vedere ca nu s-a efectuat rectificarea bugetara.

„Nu am auzit de asa ceva”, a afirmat Olguta Vasilescu, intrebata daca militarii isi vor lua banii cu intarziere.

Ministerul de Finante a trimis, la randul lui, un comunicat de presa care dezminte afirmatiile reprezentantiilor Ministerului Apararii Nationale

"In urma informatiilor aparute in mass-media va comunicam ca nu sunt dificultati in ceea ce priveste plata drepturilor salariale ale angajatilor din cadrul Ministerului Apararii Nationale. Totodata, precizam ca nu exista astfel de probleme la niciun alt minister.", au precizat acestia intr-un comunicat de presa.

Tudose i-a chemat de urgenta la Guvern pe ministrul Apararii si pe ministrul Finantelor

Premierul Mihai Tudose i-a convocat de urgenta, marti, la Palatul Victoria, pe ministrul Apararii, Adrian Tutuianu, si pe cel al Finantelor, Ionut Misa, pentru a cere explicatii legate de comunicatul dat de MApN privind plata esalonata a salariilor militarilor, au declarat pentru News.ro surse guvernamentale.

