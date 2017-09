"Imediat dupa ce conditiile legale ne vor permite vom face toate demersurile necesare pentru reinfiintarea Liceului Teologic Romano-Catolic din Targu Mures. Impreuna cu biserica si administratia locala vom relua procedura de infiintare a scolii", a spus Kelemen Hunor, la Sfantu Gheorghe, potrivit News.ro.

Liderul UDMR a precizat ca nici comitetul de parinti, nici Biserica si nici Uniunea nu au renuntat sa sustina ca Liceul Romano Catolic ar trebui sa functioneze ca entitate juridica independenta. In ultimele sase luni, au fost facute mai multe propuneri in vederea rezolvarii situatiei scolare, avand in vedere faptul ca nu nu a fost emisa o hotarare judecatoreasca definitiva pentru desfiintarea acesteia.

Solutia gasita de ISJ Mures, ca aceste clase de limba maghiara sa fie arondate Liceului Teoretic Bolyai Farkas este una "tempora", spune Kelemen.

"In ultima jumatate de an, in ultimele luni, am incercat sa conving presedintele statului si pe toti ministrii educatiei ca, in cazul liceului din Targu-Mures, are loc o incalcare continua a drepturilor care, mai devreme sau mai tarziu, va avea repercusiuni. Marti i-am cerut si presedintelui Partidului Social Democrat sa isi asume curajul unei decizii politice in acest caz", mai spus liderul UDMR.

Ministrul Educatiei, Liviu Pop, a afirmat, joi, in debutul sedintei de Guvern, ca problema de la Liceul Romano-Catolic din Targu Mures nu este a institutiei pe care o reprezinta, ci este o "problema locala", existand o solutie, pe care nu a prezentat-o insa public. Premierul Mihai Tudose a comentat, ironic, ca situatia din Targu Mures este "ditamai problema nationala", pe cand adevarata criza este in Ucraina, unde sunt inchise toate scolile romanesti.