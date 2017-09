Fostul presedinte al AEP Ana Maria Patru, care a fost citata miercuri la DNA Ploiesti in calitate de suspect in al doilea dosar de coruptie, ii recuza pe cei doi procurori de caz, avocatul ei depunand o cerere in acest sens. La sediul DNA Ploiesti au ajuns si doi inspectori judiciari.

Avocatul Anei Maria Patru a depus o cerere la CSM prin care ii recuza pe cei doi procurori care instrumenteaza al doilea dosar de coruptie al clientei sale, unul dintre anchetatori fiind seful Serviciului Teritorial Ploiesti din cadrul DNA, procurorul Lucian Onea, au declarat surse apropiate dosarului. Conform acestora, solicitarea a fost trimisa prin fax la CSM, care urmeaza a dispune. "In cazul in care cererea de recuzare se aproba, dosarul va ajunge la o alta...