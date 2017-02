Elis Pavaje, unul dintre cei mai mari producatori de materiale de constructii adresate atat sectorului rezidential, cat si lucrarilor de infrastructura, se asteapta la o crestere a afacerilor la peste 40 de milioane de euro in acest an, iar evolutia fata de anul precedent va fi generata de lucrarile civile care au intrat in portofoliul companiei inca din cursul anului trecut.

“Am bugetat o crestere de 14% fata de anul 2016. Ne propunem diversificarea gamei de produse si cresterea pe segmente noi de piata. Astfel, incepand de anul trecut, am inclus in gama noastra de produse betonul asfaltic, iar prin departamentul nostru de executie putem prelua lucrari terasamente integrale de infrastructura, de la si canalizare, pana la asfaltare. De asemenea, in 2017 avem in vedere noi investitii care sa ne permita sa atingem valorile bugetate”, a declarat Emil Gota, directorul general Elis Pavaje, intr-un interviu acordat wall-street.ro.

Si in acest an, compania se va concentra pe domeniile pe care le-a imbunatatit pe parcursul anilor, reprezentate de productia de pavele, produse ornamentale, borduri, rigole pentru drenarea apelor pluviale, boltari de zidarie si fundatie, blocheti (elemente modulare destinate zidurilor de sprijin – n.red.).

“Pentru ca unul dintre obiectivele Elis Pavaje este educarea publicului in ceea ce priveste amenajarile exterioare care sa imbine armonios functionalitatea cu esteticul, vom lansa pe piata noi modele pe segmentul pavelelor, urmand tendintele la nivel mondial. In 2017 ne vom concentra atentia pentru a promova serviciile de ofertare si executie pe segmentul lucrarilor de infrastructura si servicii pre si post vanzare - proiectare, transport cu camion cu macara, montaj, intretinere si reparatii”, a mai precizat Emil Gota.