Piata invelitorilor metalice are un specific aparte, fiind dependenta de costul materiei prime, iar in ultimele luni otelul a devenit extrem de costisitor, ceea ce a facut ca producatorii din industrie se fie nevoiti sa se alinieze tendintelor impuse de marii industriasi, lucru care va conduce la o crestere a preturilor.

Este un lucru care nu are cum sa nu impacteze piata, fiind vorba de o aliniere a costurilor de productie cu realitatea din piata, iar 2017, desi are premisele unui an bun, poate capata valente „anarhice”, dupa cum sustin reprezentantii Coilprofil, unul dintre cei mai importanti producatori de acoperisuri metalice de pe plan local.

„Numarul mare al renovarilor si reluarea proiectelor in constructiile rezidentiale datorate si relansarii proiectelor bancare, prin pachete de creditare interesante, sunt motoarele acestei tendinte de crestere care va continua si in 2017. Relansarea proiectelor europene de anul acesta care va aduce investitii noi incepand cu 2017, cu precadere in sectorul industrial, este un alt aspect care va face ca piata sa revina pe un trend crescator”, crede Liviu Mistodinis, directorul general Coilprofil.

In opinia sa, insa, scumpirea materiei prime, care a debutat inca de la jumatatea anului trecut, ar putea schimba regulile jocului pe parcursul acestui an.

Sursa foto: Coilprofil