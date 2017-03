Piata de birouri din Romania a inregistrat anul trecut cea mai mare rata de livrari din ultimii sapte ani, iar trendul ascendent va continua si in 2017, cred specialistii imobiliari. In decursul acestui an, stocul de spatii de birouri va creste cu aproximativ 352.000 mp, cunoscand o ampla dezvoltare atat in Capitala, cat si in celelalte orase mari din tara, arata datele companiei de consultanta imobiliara Colliers International.

Ca si anul trecut, cererea va veni in special din partea firmelor de IT si BPO/SSC.

„Luand in considerare dezvoltarea industriei de servicii, care a devenit al doilea mare contribuitor la Produsul Intern Brut (PIB), ne asteptam ca acest sector sa antreneze expansiunea spatiilor de birouri in Bucuresti si in marile centre universitare, precum Iasi sau Cluj-Napoca. De asemenea, orase ca Timisoara sau Brasov se pregatesc sa dezvolte noi poluri de birouri datorita cererii din partea sectorului de inginerie. In aceste conditii, estimam ca stocul actual de 3 milioane mp la nivel de tara va creste cu aproximativ 352.000 mp in 2017, dintre care 265.000 mp se vor afla in Capitala si 87.000 mp in orasele secundare”, a declarat George Didoiu (foto mai jos), associate director in cadrul departamentului de birouri al Colliers International.

Piata de birouri, in fata unor mari dificultati: ce se contureaza pe acest segment

Cu toate ca numeroase companii s-au extins in ultimii ani in Bucuresti, Iasi (Accenture, Xerox, Amazon, Unicredit, Oracle), Cluj-Napoca (Arvato, Impact Hub, Sig Comiblock, Magneti Marelli), Timisoara (Continental, Huawei, HP) si Brasov (Tata, Continental, Siemens), piata de birouri din Romania inca intampina dificultati.

„In timp ce orase precum Iasi sau Craiova trebuie sa isi dezvolte stocul de spatii de birouri, Bucurestiul si Cluj-Napoca se concentreaza pe imbunatatirea cunostintelor tehnice, iar Timisoara si Brasov pe cresterea disponibilitatii fortei de munca. Daca aceste probleme ar fi rezolvate, consideram ca in Capitala ar putea fi angajate aproximativ 20.000 de persoane/an, ceea ce ar determina o cerere anuala de spatii de birouri de 160.000 mp. La randul lor, Cluj-Napoca si Iasi ar putea adauga stocului existent aproximativ 50.000 mp anual”, a adaugat George Didoiu.

In 2016, in Bucuresti, stocul de spatii de birouri a atins pragul de 2,1 milioane mp ca urmare a noilor livrari, care au insumat 230.000 mp. Cel mai mare volum de cereri a fost inregistrat in zonele deja consacrate, insa, in decursul acestui an, zonele aflate in plina dezvoltare, precum zona de nord a Capitalei, si cele care ofera avantajul proximitatii fata de mijloacele de transport in comun si fata de alte facilitati, vor atrage atentia dezvoltatorilor.

„Anul trecut, cele mai solicitate zone din Capitala au fost Floreasca-Barbu Vacarescu (13% din totalul cererii), Dimitrie Pompeiu (17%) si centru-vest (24%). Consideram ca interesul pentru aceste zone se va mentine si in 2017, mai ales in conditiile in care zona de Centru-Vest poate deveni primul mega-district pentru afaceri din Bucuresti, datorita suprafetei extinse care include trei statii de metrou si care permite construirea unor proiecte de birouri foarte mari. De asemenea, dezvoltarea Magistralei 6 de metrou, care face legatura cu Aeroportul Otopeni, precum si abundenta terenurilor si a proiectelor rezidentiale vor creste potentialul zonei Bulevardului Expozitiei - Piata Presei de a deveni unul dintre cele mai importante poluri de birouri ale Bucurestiului”, a incheiat George Didoiu.

In ceea ce priveste chiriile, acestea nu vor inregistra cresteri semnificative in 2017. Potrivit datelor Colliers International, in 2016 cele mai ridicate valori s-au inregistrat in zonele Victoriei si Aviatorilor (16-18 euro/mp), iar cele mai scazute, in zonele Dimitrie Pompeiu si Pipera (8-10, respectiv 11-13 euro/mp).

Colliers International este una dintre cele mai mari companii de consultanta imobiliara din Romania, domeniu pe care mai activeaza nume precum JLL, CBRE, Cushman & Wakefield Echinox, Knight Frank sau ESOP.