In total, 84 companii IT&C, outsourcing si BPO au realizat tranzactii de inchiriere birouri noi, la nivelul intregii tari, iar aproape trei sferturi din acestea (59 companii) au ales Bucurestiul. La acestea se mai adauga inca 20 companii din IT&C, outsourcing si BPO care si-au reinnoit contractele de inchiriere in spatiile existente.

Se observa, astfel, o usoara crestere fata de anul trecut, cand 47% din tranzactiile de inchiriere si preinchiriere au implicat astfel de companii.

„Companiile in care tehnologia are un cuvant de spus si angajeaza tineri, din IT&C, outsourcing si BPO, sunt cele mai active pe piata birourilor si continua sa se extinda, atat in Bucuresti, cat si celelalte mari centre universitare, precum Cluj-Napoca, Iasi, Timisoara si Brasov. In 2016, desi implicand un numar mai mic de tranzactii (25 fata de 59), orasele din afara Capitalei au atras o suprafata totala tranzactionata aproape egala cu suprafata tranzactionata in Bucuresti (60.000 mp fata de 78.000 mp). Acest lucru a fost posibil in contextul dublarii suprafetei medii tranzactionate in astfel de orase (unde a fost de 2.500 mp), fata de Bucuresti (1.300 mp)”, a declarat Alexandru Petrescu, managing partner in cadrul ESOP Consulting.

Peste 80 de companii din IT&C, outsourcing si BPO au inchiriat birouri: ele au cautat spatii cu suprafete de pana la 13.000 mp

La nivelul intregii tari, in 2016, 84 companii cu domenii IT&C, outsourcing si BPO au inchiriat birouri. Suprafetele implicate sunt foarte variate, incepand de la 75 mp, cat a iData in cladirea de birouri Union 2 din Bucuresti, pana la 13.000 mp, cat a inchiriat Amazon in Iasi.

Cele mai multe companii (54 dintr-un total de 80) au inchiriat spatii de birouri sub 1.000 mp.

Ca stoc inchiriat insa, segmentul de spatii intre 3.000 – 5.000 mp au inregistrat cel mai mare volum de tranzactionare, aprox. 46.000 mp, reprezentand 33% din total. Restul segmentelor au avut ponderi intre 15 – 18%.

Se remarca faptul ca ambele tranzactii de inchiriere de peste 10.000 mp in spatii noi de birouri, fara reinnoiri, s-au situat in afara Capitalei.

Piata office, un barometru al evolutiei economice: ce cladiri de birouri au ales IT-istii si echipele de suport

In Bucuresti, cele mai multe companii din domeniile IT&C, outsourcing si BPO au ales cladiri de birouri ultramoderne, aflate in proiecte noi, in curs de livrare sau aflate inca in constructie, precum AFI Park, Green Court, Oregon Park, Metroffice si Orhideea Towers. Au fost insa chiriasi din aceste domenii care au ales centre de birouri din a doua generatie, dar foarte bine pozitionate (precum Charles de Gaulle, America House, Europe House, Iride Park), eliberate de curand.

Printre proiectele care au atras atentia unui numar mare de chiriasi se numara Green Court (opt tranzactii), AFI Park, cu fazele 4 si 5 (sase tranzactii), Iride Business Park (patru tranzactii), Oregon Park (doua tranzactii) sau Sky Tower (doua tranzactii).

Alte cladiri de calitate alese pentru a gazdui angajati din domeniile IT&C si outsourcing au mai fost Metroffice, Orhideea Towers, Polona 68, Maria Rosetti Tower si Globalworth Tower.

In tara, companii din domeniile IT&C si outsourcing au ales tot cladiri noi de birouri, precum Openville (Timisoara), The Office (Cluj), Palas Iasi (Iasi), Coresi Park (Brasov) si Liberty Technology Park (Cluj).

„Piata birourilor este considerata, intr-o anumita masura, un barometru al evolutiilor economice. Si in momentul de fata ea ne comunica clar faptul ca avem nevoie de o dezvoltare organica, la nivelul intregii tari. Este modalitatea prin care se poate genera dezvoltare sustenabila, implicand pentru companii o mai mare eficienta a costurilor si castig pentru populatie, un numar mai mare de persoane beneficiind de avantajele economice si oportunitati de crestere. Nu vorbim de un trend de cativa ani, ci de o directie pe termen mediu si lung”, considera Alexandru Petrescu, managerul ESOP,.

ESOP Consulting a intermediat 15% din tranzactiile din domeniile IT&C, BPO si outsourcing

Pe parcursul anului trecut, ESOP a oferit consultanta pentru 11 companii din domeniile IT&C, BPO si outsourcing. Printre companiile care si-au gasit sedii de birouri prin ESOP s-au numarat Harman, care a inchiriat un spatiu de birouri de 7.700 mp, Adore Me, care a inchiriat o suprafata de 900 mp si Asentiel.

In acest an, Tellence si-a extins spatiul prin intermediul ESOP si se duc negocieri pentru tranzactii de birouri, unde cererea provine din domeniile de tehnologie si suport, care ar putea insuma peste 15.000 mp.

ESOP este una dintre cele mai importante companii de consultanta imobiliara, o piata pe care mai activeaza nume precum JLL, CBRE, Colliers, Cushman & Wakefield Echinox (ex. DTZ Echinox) sau Knight Frank.