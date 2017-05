Rata de neocupare in cladirile de birouri din Bucuresti a atins cel mai mic nivel din ultimii 9 ani, respectiv 9,5%, arata datele celui mai nou raport de piata al companiei de consultanta imobiliara CBRE privind piata spatiilor de birouri pe primul trimestru al acestui an. Rata de neocupare pentru spatii de birouri de clasa A s-a situat la 7,1%, iar pentru cladirile de clasa B s-a ridicat la 11,4%. Cele mai mici rate de neocupare sunt in zona de Vest (4.6%) si Nord (6.6%).

“Aceata scadere a ratei de neocupare fost generata de numarul limitat de proiecte livrate si de cresterea sustinuta de spatii de birouri”, a declarat Mihai Paduroiu, MRICS, head of advisory & transaction services, in cadrul departamentului Office al CBRE Romania.

Datele CBRE mai arata ca cererea neta de spatii de birouri (cererea totala din care sunt excluse renegocierile) a reprezentat 54% din cererea totala in primele trei luni ale anului, perioada in care s-au tranzactionat 94.000 mp, respectiv 23% din suprafata totala inchiriata in 2016. Estimarile CBRE indica faptul ca pana la sfarsitul anului se vor mai livra aproximativ 140.000 mp.

Cele mai multe tranzactii din acest trimestru s-au realizat in zonele Nord si Pipera, peste 69.000 mp, iar 64% din cererea totala a fost tranzactionata in cladiri de clasa A. In primul trimestru al anului s-au livrat doua proiecte de birouri de tip boutique, cu o suprafata totala de 11.600 mp.