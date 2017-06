Dedeman, cel mai mare retailer specializat in bricolaj si solutii pentru amenajarea casei si gradinii, a rapotat anul trecut un rulaj de 1,17 miliarde de euro, in crestere cu 20% fata de nivelul stabilit cu un an in urma, iar o evolutie considerabila a fost inregistrata si in cazul profitabilitatii, acolo unde business-ul condus de catre fratii Dragos si Adrian Paval a raportat o crestere de 25%, la o valoare neta de circa 160 de milioane de euro.

Evolutia business-ului Dedeman vine pe seama apetitului tot mai mare al romanilor pentru investitiile in case noi sau in renovari, dar si a extinderii activitatii companiei la nivel national, in prezent intreaga retea de magazine numarand 45 de spatii comerciale.

Business-ul Dedeman continua astfel trendul de crestere stabilit inca de la debutul crizei, atunci cand a pariat pe investitii in spatii noi intr-o perioada in care jucatorii internationali isi restrangeau activitatea si se pare ca pentru cei doi frati a fost moneda castigatoare, compania patronata de catre Dragos si Adrian Paval inregistrand o evolutie pozitiva in ultimii ani. Mai precis, in anul 2010, Dedeman a devenit liderul pietei locale de bricolaj, devansand nume mari ale industriei internationale de profil, cum a fost cazul Praktiker si Bricostore, doua dintre numele care au trecut printr-un amplu proces de repozitionare, venit ca urmare a preluarilor din partea unor investitori privati, respectiv a celui mai mare grup de profil din Europa, Kingfisher.

Dedeman aniverseaza in acest an si 25 de ani de prezenta pe piata locala de profil, timp in care a stabilit si doborat mai multe recorduri in piata autohtona de profil. Interesant este faptul ca ritmul dezvoltarii companiei, in plina perioada de criza, a facut ca Dedeman sa depaseasca pragul de 5.000 de angajati in urma cu cinci ani, iar in 2017 numarul acestora sa se apropie de 9.500 de salariati, fiind cel mai mare angajator roman din sectorul de retail la nivel national.

In cursul anului 2012, Dedeman a devenit si lider al pietei locale de bricolaj din perspectiva numarului de magazine, deschizand, la Ramnicu Valcea, unitatea cu numarul 28. In prezent, reteaua nationala Dedeman este compusa din 45 de magazine, iar planurile de extindere nu se opresc aici.

Afaceri Dedeman 2015-2016 2016 2015 Evolutie Cifra de afaceri (mil. euro) 1.170 981 +20% Profit (mil. euro) 159 127 +25% Numar de angajati 8.421 7.656 +10% Numar de magazine (unitati) 45 42 +3 unitati

(sursa: Ministerul Finantelor Publice)

Planurile Dedeman: ce pregatesc fratii Paval in acest an

Proprietarii Dedeman au in plan inaugurarea a cel putin doua noi spatii comerciale in tara, precum si demararea unor noi investitii la nivel national, in ceea ce reprezinta ambitia fratilor Paval de a depasi pragul de 50 de magazine pe intreg teritoriul Romaniei.

Dupa ce in urma cu doi ani de zile wall-street.ro scria despre achizitia unui teren in imediata vecinatate a magazinului IKEA din Baneasa, proprietarii Dedeman pun la punct ultimele detalii pentru cea mai importanta inaugurare a lantului de retail de pana in prezent – investitia de 35 de milioane de euro a celui mai mare magazin Dedeman din Romania.

Oficialii companiei inca nu au stabilit o data exacta pentru deschiderea spatiului comercial din nordul Capitalei, insa lucrarile sunt aproape de finalizare.

Compania bacauana a demarat in toamna anului trecut un amplu proces de recrutare pentru proiectul Dedeman Baneasa, in care vor lucra aproximativ 200 de angajati.

In vizorul proprietarilor Dedeman se mai afla o noua locatie in Bucuresti – in zona Pantelimon, un teren achizitionat la inceputul anului 2015 de la familia Prigoana. Spatiul disponibil inca nu este sigur daca va fi reprezentat de un magazin sau de un spatiu logistic.

Tot pe lista retailerului de bricolaj se mai afla un spatiu comercial in Turda, oras situat la nici 30 de minute de Cluj, care este pe lista inaugurarilor in acest an.

Intr-un interviu acordat wall-street.ro in toamna anului trecut, Dragos Paval, proprietarul Dedeman, sustinea ca planurile companiei vizeaza depasirea pragului de 50 de unitati la nivel local, iar noua tinta a retailerului bacauan, specializat in comercializarea de solutii pentru casa si gradina, este de a ajunge la 55 de magazine la nivelul intregii tari, cu 11 mai multe decat are in prezent.

Seful Dedeman preciza la acel moment ca se asteapta ca cele 11 viitoare spatii comerciale din Romania sa fie deschise pe parcursul urmatorilor 2-3 ani.

Achizitia proiectului de birouri AFI Park, intrarea pe unul dintre cele mai disputate sectoare imobiliare

Confirmarea achizitiei proiectului de birouri AFI Park 1-5 de saptamana trecuta, informatie publicata de wall-street.ro chiar la inceputul acestui an, va oferi posibilitatea fratilor Dragos si Adrian Paval de a-si extinde aria de interes in zona proiectelor imobiliare, miscare aflata in atentia antreprenorilor romani inca din urma cu cativa ani.

Tot intr-un interviu acordat wall-street.ro, Dragos Paval preciza ca se uita cu interes si spre alte sectoare de investitii, dar cantareste totul pana in cel mai mic detaliu pana ajunge sa faca pasul corect.

La inceputul acestei luni, Dedeman a confirmat achizitia celor cinci proiecte de birouri ale AFI Europe de langa centrul comercial AFI Palace Cotroceni, in cea mai mare tranzactie de birouri inregistrata pana acum in Romania – 164 milioane de euro.