In anul 2004, in Bucuresti abia se deschidea cel de-al doilea centru comercial - Plaza Romania din Drumul Taberei -, iar in materie de supermarketuri si hipermarketuri retaileri precum Carrefour sau Billa operau cateva magazine fiecare, testand apetitul romanilor pentru comertul modern.

Potrivit datelor companiei de consultanta imobiliara Cushman & Wakefield Echinox, salariul mediu net in Bucuresti, in 2004, nu depasea 200 de euro lunar, fata de aproape 700 de euro in prezent, iar Cefin Romania comasa primele terenuri de la intrarea pe autostrada Bucuresti - Pitesti, km 13 pentru a dezvolta un prim parc logistic, actualul P3 Bucharest, devenit intre timp cea mai ampla dezvoltare logistica din Romania, cu o suprafata de peste 300.000 mp.

„In anul 2005, peste tot unde mergeai era camp deschis si doar cateva depozite rasareau timid in Capitala, iar in zona de Vest de-abia se dezvoltasera 50.000 de metri patrati. Vorbim de depozitul de 20.000 mp al celor de la Phoenix Real Estate din zona Centura - Carrefour Militari si de primul depozit al Cefin de 15.000 mp, ocupat si in prezent de acelasi chirias, Altex. Soseaua de Centura era un drum ingust pe care te puteai opri sau intoarce oricand pentru a face o poza sau a ajunge la o proprietate. Iar in zona de nord - Pipera, ca sa ajungi la periferie trebuia sa traversezi linia principala de cale ferata, care de multe ori in cursul zilei era blocata de bariera. Stocul de atunci a crescut gradual pana in anii 2009, cand a ajuns la aproximativ 900.000 mp. In ultimii trei ani, incepand cu 2014, ritmul de dezvoltare s-a reluat, asa incat in 2016 volumul de constructii a fost de 200.000 mp”, a declarat Rodica Tarcavu, Senior Consultant, Industrial Agency Cushman & Wakefield Echinox: