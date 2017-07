Au fost lideri ai pietei constructiilor, au dictat in marile proiecte de infrastructura, au construit sute de kilometri de sosele in Romania prin contracte cu statul, dar astazi au ramas pe "tusa". Supranumitii "regi ai asfaltului" au devenit in prezent mai mult "printi", iar in unele situatii chiar si cersetori, companiile ale caror afaceri se ridicau la sute de milioane de euro in urma cu cinci ani fiind azi inglodate in datorii.

Scaderi pe linie au raportat cei supranumiti "regi ai asfaltului" in ultimii cinci ani, arata o analiza a wall-street.ro, o evolutie negativa fiind inregistrata nu doar asupra business-ului, cat mai ales la nivelul unor alti indicatori importanti, cum este cazul profitabilitatii, a evolutiei datoriilor, cat mai ales a numarului de angajati.

Delta ACM '93, compania de constructii detinuta de antreprenorul roman Florea Diaconu, este liderul constructorilor de autostrazi si drumuri, cu un rulaj care anul trecut a atins circa 84 de milioane de euro, dar cu un rezultat in scadere cu circa 25 de procente fata de nivelul inregistrat in urma cu cinci ani. Scaderea de 25% a afacerilor companiei este cea mai mica din TOP 10.

In ciuda regresului financiar, compania a reusit sa isi pastreze un nivel de profitabilitate, in cei cinci ani evolutia profitului ridicandu-se la peste 20 de procente.

Delta ACM '93, companie de constructii cunoscuta ca fiind foarte apropiata de vechea formatiune politica PDL, condusa pe atunci de Traian Basescu, si implicata in nenumarate proiecte in Bucuresti si in tara, a inregistrat o scadere abrupta a numarului de angajati fata de nivelul inregistrat in 2012, dar si o evolutie pozitiva a datoriilor in tot acest interval.

Locul secund in top este ocupat de Euroconstruct Trading '98. Firma lui Dan Besciu, cunoscut pentru proiectele de infrastructura din tara, a cunoscut o scadere de peste 44% a rulajului in ultimii cinci ani, o injumatatire a profitului, dar si o usoara reducere a personalului. Un indicator care a avut de suferit a fost reprezentat de adancirea cu circa 60% a datoriilor, care au urcat la finalul anului trecut, la peste 76 de milioane de euro.

Compania Euroconstruct Trading a fost implicata, alaturi de Spedition UMB si Pa&Co, in proiectul constructiei Autostrazii A3, mai precis al doilea sector care face legatura intre Moara Vlasiei si Ploiesti.

In topul celor mai mari companii de constructii cu proiecte in infrastructura se afla si companiile Tehnostrade si Spedition UMB, companii conduse de antreprenorul roman Dorin Umbrarescu. Cele doua companii au raportat la randul lor scaderi de 62, respectiv 77% a rulajelor in ultimii cinci ani.

Tehnostrade a raportat, insa, si cea mai mare scadere a profitului in ultimii cinci ani. Profitul drumarului a scazut de peste 100 de ori in intervalul analizat, cea mai mare scadere din piata de profil.

Cea mai abrupta scadere a afacerilor a fost inregistrata de Straco Grup. Fratii Horpos, care au cerut in urma cu doi ani intrarea in insolventa, au raportat o scadere de peste 20 de ori a rulajului in ultimii cinci ani, dar si cea mai mare pierdere in randul companiilor analizate, la finele anului trecut, compania inregistrand pierdere de circa 13 milioane de euro.

Apolodor Com Impex, constructor condus de Radu Octavian Ouatu, aflat de asemenea in insolventa, a raportat de asemenea o scadere accentuata a business-ului, dar si un profit in crestere de 75 de ori.

Evolutia afacerilor celor mai cunoscuti regi ai asfaltului (2012-2016) COMPANIE CA 2016 (mil. euro) CA 2012 (mil. euro) EVOLUTIE CA PROFIT 2016 (mil. euro) PROFIT 2012 (mil. euro) EVOLUTIE PROFIT ANGAJATI 2016 ANGAJATI 2012 EVOLUTIE NR. ANGAJATI DATORII 2016 (mil. euro) DATORII 2012 (mil. euro) EVOLUTIE DATORII 1 Delta ACM '93 84,2 112,8 -25,3% 4,1 3,4 +20,5% 506 1.509 -66,4% 73,6 84,1 -12,5% 2 Euroconstruct Trading '98 57,1 103 -44,5% 3,5 7 -50% 901 926 -2,7% 76,6 48,6 +57,6 3 Tehnostrade 45,9 123,3 -62,7% 0,16 16,5 -99% 947 1.364 -30,5% 39 19,3 +102% 4 Spedition UMB 31,3 138,4 -77,4% 0,7 21,1 -96,6% 44 37 +19% 4,5 21,3 -78,9% 5 Vega '93 16,6 79,1 -79% -4,4 0,07 - 644 1.748 -63,1% 41,4 63,8 -35,1% 6 Apolodor Com Impex* (insolventa) 12,5 38,5 -67,5 0,3 0,004 +7.400% 252 335 -24,7% 32,1 40,1 -20% 7 Straco Grup** (insolventa) 10,5 195,8 -94,6% -12,8 0,3 - 227 815 -72,1% 40,8 99,7 -59% 8 PA&CO International 5,6 51,1 -89% -2,3 0,45 - 192 646 -70,2% 27,2 55,7 -51,1% 9 Tehnologica Radion*** (insolventa) 14,1*** 125,6 -88,7% -2,1*** 1 - 532*** 2.161 -75,4% 91,4*** 122,1 -25,1% 10 Romstrade*** (insolventa) 2,5**** 73,3 -96,5% 1,7**** -43,8 - 38**** 1.458 -97,4% 126,8**** 134,8 -8,6%

(Sursa informatii: Ministerul Finantelor Publice)

NOTA:

*Apolodor Com Impex, constructor aflat in insolventa;

**Straco Grup, constructor aflat in insolventa;

***Tehnologica Radion, important constructor, aflat in insolventa; Ultima raportare, in 2015;

****Romstrade, compania lui Nelu Iordache, se afla in insolventa; Ultima raportare, in 2014;