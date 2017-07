Intr-un interviu acordat wall-street.ro, Cristian Erbasu a vorbit despre planurile sale pe piata constructiilor, cat si investitiile pe care le are in derulare in perioada urmatoare.

Cum piata constructiilor, sustinuta in cea mai mare parte de proiectele de infrastructura, de semne de slabiciune, in lipsa activitatii derulate de catre autoritati, investitorii si constructorii au inceput sa isi concentreze activitatea tot mai mult pe diversificarea portofoliilor.

Unii constructori au inceput sa caute activitate in zona Orientului Mijlociu, acolo unde exista un avant investitional foarte ridicat, altii cauta sa isi sustina activitatea la nivel local, prin implicarea in proiecte proprii.

Este si cazul lui Cristian Erbasu, care, dupa experienta ultimilor ani, in care dezvolta proiecte punctuale cu cel mult 200 de apartamente, se pregateste sa parieze nu mai putin de 70 de milioane de euro, alaturi de partenerul sau din proiect, intr-un ansamblu rezidential din nordul Bucurestiului.

“In toamna acestui an incepem constructia unui nou ansamblu rezidential, cu 1.200 de apartamente. Noi suntem 55% implicati in proiect, in timp ce partenerul nostru va acoperi diferenta. (…) Constructia intregului proiect va dura circa trei ani, iar la finalizare va totaliza peste 100.000 de metri patrati construiti. (…) Lucrarile vor demara in aceasta toamna, in functie de cat de repede vom obtine autorizatia de constructie”, a declarat Cristian Erbasu (foto mai jos) pentru wall-street.ro.

(Sursa foto: psc.ro)

Intrebat care va fi specificul proiectului, omul de afaceri a precizat ca datorita pozitionarii sale va fi un un ansamblu al carui cost de achizitie se va situa undeva sub pragul de 1.000 de euro pe metru patrat.

“Proiectul va fi construit pe o suprafata de 6 hectare, iar constructia efectiva va avea in jur de 110.000 mp, spatiu completat de parcarea subterana care va avea inca 50.000 mp. Viitorul proiect se va afla intr-o zona buna, iar dotarile vor fi peste medie, chiar semnificativ peste medie si la un pret rezonabil”, a mai aratat Cristian Erbasu, care a precizat ca in proiect se vor regasi apartamente cu doua, trei, dar si patru camere.

Intrebat despre programele guvernamentale pentru achizitia de locuinte, Cristian Erbasu a precizat ca proiectul va intra in programul Prima Casa, dar aceasta modalitate de achizitie nu va reprezenta o prioritate.

“Prima Casa este un concept care isi va diminua din importanta in urmatorii ani, iar piata va lansa si alte solutii financiare avantajoase”, a mai precizat Erbasu.

Hotelul Erbas, aflat in proprietatea familei Erbasu, va deveni Ibis si se va alinia unuia dintre cele mai mari lanturi hoteliere din lume

Hotelul Erbas, detinut tot de catre antreprenorul roman, in zona de nord a Capitalei, va purta sigla Ibis Hotels in perioada urmatoare si va intra intr-un proces de modernizare, ca urmare a afilierii la reteaua internationala de hoteluri.

“Proiectul este de fapt o francizare a spatiului disponibil, practic el va purta sigla Ibis, dar in continuare va ramane detinut de catre noi”, a explicat Cristian Erbasu.

Hotelul Erbas este clasificat cu trei stele, conform standardelor internationale, dispune de 120 de camere, iar investitia totala necesara modernizarii se va ridica la circa 3 milioane de euro.

Intrebat despre evolutia business-ului din acest an, pe o piata extrem de dificila, cum este cea a constructiilor, Cristian Erbasu a precizat faptul ca nivelul de profitabilitate al companiei va inregistra o sensibila crestere fata de valoarea inregistrata anul trecut, in timp ce afacerile se vor situa la un nivel similar. O analiza publicata recent de Wall-Street.ro, arata ca grupul specializat in constructii a inregistrat anul trecut afaceri de circa 85 de milioane de euro, in timp ce profitul a inregistrat o scadere de peste 70 de procente, undeva la 1,6 milioane de euro.

SC Constructii Erbasu SA este implicata in acest an intr-o serie de proiecte importante, cel mai mare volum de activitate fiind concentrat in zona anveloparii cladirilor, pe lista constructorului fiind aproximativ 230 de blocuri din sectorul 3 al Capitalei, care vor fi realizate in asociere cu alte companii specializate in constructii. Tot pe lista constructorului, in acest an se va finaliza amenajarea circuitului turistic pe lacurile Floreasa si Tei si zona adiacenta acestora din Bucuresti, un stadion de fotbal in Turnu Magurele, un bazin de inot la Focsani, o sala de sport in Calarasi, precum si lucrari de termoficare sau retele de apa-canal in marile orase din tara.