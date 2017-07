Cladirile de birouri livrate in urmatorii patru ani (2017-2020) vor acomoda in principal chiriasi din sectoarele dinamice ale economiei Romaniei, principalele companii vizate de relocare sau de mutare intr-un sediu nou fiind business-urile din domeniile IT, cercetare-dezvoltare sau din domeniul financiar-bancar.

Potrivit unei estimari a ESOP Consulting, una dintre cei mai importante companii de consultanta imobiliara din Romania, suprafata tranzactionata in perioada 2017-2020 va depasi 250.000 mp anual, ceea ce readuce tara noastra pe harta europeana de investitii.

„Estimam ca noile cladiri de birouri ce vor fi livrate in 2017-2020, fie ca este vorba de parcuri de afaceri de dimensiuni mari, ce depastesc fiecare in parte 50.000 mp, fie ca este vorba de cladiri de birouri de tip boutique cu suprafete de 1.500 – 7.000 mp, construite in zonele ultracentrale ale Capitalei vor atrage companiile din sectoarele dinamice ale economiei romanesti: firmele de IT&C, centrele de cercetare-dezvoltare, cele din segmentul fincanciar-bancar, energetic, BPO, shared-services, automotive etc., iar suprafata tranzactionata anual in aceasta perioada va depasi 250.000 mp”, a declarat Alexandru Petrescu (foto mai jos), managing partner al ESOP Consulting.

Potrivit acestuia, cladirile de birouri aflate intr-un stadiu de degradare sau situate in zone fara acces la mijloacele de transport in comun vor avea cel mai mult de suferit.

„Cladirile de birouri ne-renovate sau situate in zone fara acces la metrou si spatiile de birouri situate in vile, vor avea cel mai mult de suferit, pentru ca vor aparea din ce in ce mai multe alternative pentru chiriasii care vor sa faca un pas inainte in privinta calitatii spatiului inchiriat, in conditiile in care concurenta pe piata muncii este in crestere si fiecare angajator incearca sa ofere un confort sporit angajatilor la locul de munca”, a mai precizat Petrescu.

ESOP Consulting a intermediat o suprafata dubla de spatii de birouri in prima jumatate a anului

Compania de consultanta imobiliara ESOP Consulting a mediat 43 de tranzactii de spatii de birouri in primele sase luni din 2017, care insumeaza 28.631 mp, ceea ce reprezinta o suprafata cu 98% mai mare fata de aceeasi perioada din 2016.

Anul trecut, in primele sase luni, ESOP a oferit consultanta pentru 29 de tranzactii de birouri, cu un total de 14.426 mp.

Primul semestru din 2017 s-a dovedit o perioada buna pentru piata de birouri din Capitala, la nivelul intregii piete atingandu-se nivelul de tranzactionare din S1 2016. Compania ESOP Consulting a reusit in primul semetru din 2017 sa dubleze suprafata tranzactionata in primul semestru din 2016.

„In primele sase luni din 2017, chiriasii au fost interesati in cea mai mare masura de cladirile de birouri moderne care s-au lansat pe piata in 2017 sau de cele care au fost construite cu cativa ani in urma, situate in locatii premium din Bucuresti. De exemplu, Harman a ales, prin intermediul ESOP, un spatiu de 7.700 de mp in Metroffice, cea mai noua cladire construita si livrata in 2017 de Immofinanz, devenind principalul chirias al cladirii A. Un alt client din zona IT a inchiriat prin ESOP o suprafata de 500 de mp care reprezinta 29% dintr-o cladire de tip boutique, cu o suprafata inchiriabila totala de 1.730 mp, finalizata in 2017, fiind primul client care a ales acesta cladire situata pe Calea Dorobantilor. De asemenea, EGT a ales o cladire cu 2.000 mp inchiriabili, construita in 2011, situata in zona Floreasca, pe care a inchiriat-o integral”, afirma Alexandru Petrescu.

Printre cladirile de birouri alese de companiile care au inchiriat spatii prin ESOP Consulting se numara proiecte mari de clasa A, de ultima generatie, cu facilitati corporate, precum Metroffice si Global City, dar si cladiri tip boutique, din zone ultracentrale (Universitate, Unirii) sau din centru - nord (Primaverii, Dorobanti, Romana), cu spatii de birouri de lux, in cladiri noi sau in vile istorice renovate si dotate cu lift, aer conditionat si sistem de control al accesului.

ESOP Consulting este una dintre cele mai mari companii de consultanta imobiliara din Romania avand ca specializare componenta de birouri, o piata pe care mai activeaza nume precum CBRE, Colliers, JLL, Cushman & Wakefield Echinox sau Knight Frank.