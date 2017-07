Rezultatele se datoreaza in principal cresterii cererii si proiectului investitional de 10 milioane de euro demarat de companie in 2014 si finalizat in 2016.

”Evolutia a fost determinata pe de-o parte, de cererea mai mare pentru acoperisuri, ceea ce este normal, luand in considerare studiile privind evolutia pietei constructiilor, unde se arata ca principalul motor al pietei este reprezentat de constructiile de locuinte, urmate de constructiile de imobile de birouri si spatii comerciale. Mai mult, numarul autorizatiilor de constructie pentru cladiri rezidentiale este in continua crestere, iar lucrarile de renovare in scadere. In urma acestor autorizatii, se ridica noi constructii pe care va trebui sa le acoperim. Pe de alta parte, cresterea Bilka se datoreaza investitiilor realizate in anii trecuti, pentru cresterea si diversificarea gamei de produse. In valorile de crestere din prima parte a acestui an se reflecta si liniile de productie puse in functiune anul trecut, fara de care nu am fi putut sustine cererile. Estimam ca aceasta crestere se va mentine si pentru sfarsitul anului”, a declarat Horatiu Tepes, proprietarul Bilka Steel.

In urma investitiilor de 20 de milioane de euro, realizate in cei 10 ani de activitate, Bilka continua sa isi creasca afacerile, dar si sa conteze la export.

Exporturile au crescut cu peste 30%

Dupa ce in ultimii ani a ajuns in fruntea producatorilor de acoperisuri si si-a consolidat pozitia la nivel national, compania a accesat si pietele vecine. In 2016 Bilka a exportat sisteme complete pentru acoperisuri in valoare de 27 milioane de lei. In primul semestru al lui 2017 vanzarile la export au crescut cu 33% fata de aceeasi perioada a anului trecut.

”Conform vanzarilor din prima parte a anului, cand am inregistrat un plus de 33% la export, estimam ca vom mentine aceasta crestere si pentru sfarsitul anului. Identificam un potential mare pe pietele externe si un interes crescut pentru produsele noastre. Asta se datoreaza si faptului ca in prezent detinem cea mai mare fabrica de sisteme pentru acoperis din Estul Europei. In urma investitiilor realizate, avem mijloacele de productie si logistica necesare pentru a ne impune pe pietele externe”, a mai precizat Horatiu Tepes.

”In Romania nu ne-am limitat la a vinde haotic, ne-am concentrat si pe dezvoltarea si educarea pietei, pe cresterea partenerilor. Nu toti colaboratorii au o strategie de business, o viziune a directiei lor de business sau asupra posibilitatilor lor de dezvoltare. Atunci, noi venim in intampinarea lor si le aratam noi directii de business. S-a dovedit a fi un plus si urmam aceeasi reteta si peste granita, unde observam ca deja avem efectele dorite. Facem acest lucru pentru ca ne dorim un business sanatos si stim ca poate fi asa doar intr-o piata solida, cu parteneri puternici ”, a precizat antreprenorul roman.

Romanii au inceput sa caute acoperisuri premium, in detrimentul celor de volum

Studiile oficiale din diferite domenii arata ca in ultimii doi ani romanii s-au orientat mai mult catre produsele superioare din punct de vedere pret, ceea ce a determinat o crestere a consumului de produse premium. Acest aspect a fost constatat in cazul bunurilor de folosinta curenta, dar si in cazul produselor de folosinta indelungata, cum este cazul acoperisurilor. In ultimele sase luni, Bilka a vandut cu 25% mai multe produse premium, fata aceeasi perioada a anului trecut.

”Cresterea vanzarii de produse premium vine in principal din cresterea acestor produse in portofoliul nostru. Am identificat aceasta nevoie in piata in urma cu doi ani, cand am intalnit clienti care doreau produse cu grosimi superioare si finisaje speciale si nu aveau de unde sa cumpere. In piata de acoperisuri nu era dezvoltat acest segment”, a mai punctat Horatiu Tepes.

Bilka a inregistrat in 2016 afaceri de 270 milioane de lei (cca. 60 milioane de euro). Fabrica BILKA se intinde in prezent pe o suprafata de 45.000 mp cu destinatie hale de productie, depozitare si birouri. In cei 10 ani de activitate compania a acoperit peste 150.000 de case.

In 2016, Bilka si-a vandut produsele la nivelul intregii tari, prin intermediul a peste 500 dealeri stabili pe intreg teritoriul tarii.

Piata locala de acoperisuri este dominata in prezent de producatorul local Bilka, companie detinuta de catre tanarul antreprenor roman Horatiu Tepes, sector pe care mai activeaza nume precum Wetterbest, Lindab, Ruukki sau Viking Pruszynski.