Immochan, unul dintre cei mai importanti dezvoltatori si investitori imobiliari prezenti in Romania, a achizitionat ansamblul Coresi Business Park, integrand in proiectul Cartier Coresi componenta de birouri si completand mixul functional si caracterul de catalizator urban al proiectului din Brasov.

Immochan integreaza in acest fel circa 40.000 de metri patrati de birouri, in care isi desfasoara activitatea mai mult de 2.500 de angajati din 30 de companii nationale si internationale.

„Am ajutat la crearea celui mai mare centru tehnologic si de afaceri din Brasov, un sediu pentru numeroase firme nationale si internationale de prestigiu si un loc de munca pentru mai mult de 2.500 de brasoveni. Continui sa vad Romania ca pe o tara atractiva pentru investitii, atat in real estate cat si in alte sectoare, ca de exemplu cel medical” declara Philippe Jacobs, co-Presedinte al Jacobs Holdings AG, actionar principal al proiectului Coresi Business Park.

Initiat in urma cu 2 ani, prin lansarea Coresi Shopping Resort, Cartier Coresi a prins contur odata cu dezvoltarea in parteneriat cu Daniela Kasper a proiectului Coresi Avantgarden si ale celor aproximativ 3.000 de locuinte care il vor compune.

Coresi Business Park este constituit din patru cladiri renovate din fostele hale industriale si trei cladiri noi construite in ultimii doi ani conform standardelor de birouri clasa A. Ansamblul, situat in imediata proximitate a unui parc public si a garii feroviare Brasov, este deservit de facilitati de transport in comun, de locuri de parcare, un restaurant si va fi conectat direct la Coresi Shopping Resort si cartierul de locuinte Coresi Avantgarden printr-o artera pietonala si ciclabila.

Proiectul de birouri se desfasoara pe o suprafata de circa 15 hectare si are un potential total de dezvoltare de 100.000 mp GLA, intr-un orizont de 10 ani.

Ascenta Management intentiona sa construiasca 100.000 mp de birouri in proiectul Coresi Business Park

Coresi Business Park din Brasov, unul dintre cele mai ambitioase proiecte de afaceri din centrul tarii, a finalizat in toamna anului trecut prima cladire din faza a II-a a proiectului si tinteste sa ajunga la 100.000 mp de spatii de birouri de clasa A in Romania.

Parcul de afaceri a fost dezvoltat pe fosta platforma industriala Tractorul din Brasov si gazduieste chiriasi internationali precum CGS, Raiffeisen, IBM, Tata Technologies, companii ce ocupa suprafete intre 3.000 si 5.000 mp. Coresi Business Park este o parte integranta a noului cartier Coresi, ce constituie una dintre cele mai ample initiative de regenerare urbana din Romania.

“Am observat in ultimul an un interes crescut din partea companiilor din domeniul IT si engineering, fie ca vorbim de chiriasi noi, cum este cazul companiilor iQuest si Tata Technologies sau de chiriasi care activeaza deja in cadrul Coresi Business Park si care isi extind activitatea, cum sunt IBM. In prezent, companiile de software si inginerie au o pondere aproape egala intre chiriasii nostri cu cele de outsourcing (BPO) si centrele de servicii (SSC) iar tendinta lor este de crestere. Din punct de vedere economic, acest fenomen se reflecta pozitiv in valoarea adaugata pe care companiile o genereaza, dar si in atragerea de personal calificat, bine platit”, a precizat Silviu Savin, partener al Ascenta Management, dezvoltatorul Coresi Business Park.

Ascenta Management, dezvoltatorul parcului de afaceri, planifica un ritm constant al livrarilor de noi spatii de birouri, urmand ca in urmatorii 8-10 ani, prin constructia a 10 cladiri noi de birouri, sa atinga o suprafata totala de 100.000 mp construiti in Coresi Business Park.

Immochan detine in Romania proiecte de retail de 150.000 mp, in 23 de proiecte comerciale.

In anul 2015, dezvoltatorul francez a inaugurat Coresi Shopping Resort, cel mai mare proiect comercial din Brasov si unul dintre cele mai importante din Romania.

Tatian Diaconu: Cine va investi in urmatorii 5 ani va avea pozitie dominanta in piata, in urmatorii 50 de ani. Apare fenomenul de retail societal

Executivul de la conducerea operatiunilor Immochan Romania este ferm convins ca cine va investi in piata imobiliara in urmatorii cinci ani va avea o pozitie dominanta pe piata in urmatorii 50.

“Cine va investi in urmatorii 5 ani in piata va avea pozitie dominanta in urmatorii 50 de ani. Noi nu avem un buget prestabilit pentru aceste investitii, insa ele vor fi cuprinse intre 100 si 300 de milioane de euro, in functie de complexitatea viitoarelor spatii comerciale”, a mai adaugat Tatian Diaconu.

Reprezentantii Immochan Romania sustin ca, pe langa investitiile viitoare pe care le analizeaza la nivel local, vor derula o serie de investitii si in actualele proiecte din Romania.

“Trebuie sa investim. Este necesar un val investitii in revitalizarea centrelor comerciale in asa fel incat acestea sa fie mai primitoare si prietenoase. Ele trebuie sa creeze o comunitate, iar retailul devine unul social. Vorbim despre fenomenului retailului societal, in care se pune un mai mare accent pe activitatile derulate in centrele comerciale si pe comunitati. Avem un plan de investitii pentru urmatorii cinci ani. (…) In acest an, planul validat se ridica la circa 10 milioane de euro, iar suma va reprezenta revitalizarea a cinci proiecte comerciale din Romania – la Baia Mare, in Timisoara, Constanta, Cluj si Pitesti”, au mai precizat reprezentantii Immochan Romania.