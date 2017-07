Ritmul de dezvoltare a pietei centrelor comerciale a incetinit in ultima perioada ca urmare a intarzierilor in obtinerea autorizatiilor de constructie, dar si a numarului limitat de dezvoltatori activi si a restrangerii numarului de oportunitati pentru constructia de proiecte dominante in marile orase.

Un singur centru comercial a fost livrat in primele 6 luni ale anului, respectiv galeria comerciala de 11.000 mp de la parterul si mezaninul ansamblului rezidential Platinia din Cluj-Napoca.

Stocul modern de centre comerciale a ajuns la o suprafata inchiriabila de 3.152.215 mp la nivelul intregii tari, corespunzator unei densitati de 159 mp de centre comerciale la mia de locuitori. Orasele majore au densitati medii de 250-550 mp / 1.000 locuitori, doar 7 orase avand densitati superioare (Suceava, Oradea, Deva, Constanta, Pitesti, Bacau, Arad), arata datele companiei de consultanta imobiliara Activ Property Services.

Stocul in constructie totalizeaza 55.700 mp, incluzand noul centru comercial Shopping City Ramnicu Valcea si doua extinderi (AFI Palace Cotroceni, Shopping City Galati) cu termen de livrare in acest an. O alta extindere a centrului Ploiesti Shopping City este anuntata pentru acest an, in timp ce extinderea cu un nivel a Shopping City Sibiu este putin probabila sa fie finalizata in acest an.

In cazul in care toate aceste proiecte vor fi livrate in termen, stocul nou aferent anului 2017 va ajunge la 72.900 mp, reprezentand o scadere de 65% fata de suprafata inaugurata anul trecut (212.780 mp).

Orizontul 2018-2019: aproximativ 300.000 mp de proiecte comerciale ar putea fi livrate in perioada urmatoare

Volumul deschiderilor este asteptat sa creasca din nou in 2018-2019, cu un stoc potential de livrare de peste 285.000 mp care include noi centre dominante in Brasov, Sibiu, Targu Mures si Satu Mare, alaturi de extinderi in Bucuresti, Timisoara si Sibiu. Alte proiecte sunt asteptate sa fie lansate in perioada urmatoare de dezvoltatori precum Immochan si Prime Kapital.

Cele mai multe proiecte in derulare sunt extinderi ale unor centre comerciale deja functionale. In conditiile in care centrele dominante sunt aproape integral ocupate (98-100%) si cererea este semnificativa, proprietarii centrelor dominante pregatesc o serie de extinderi pentru a putea acomoda noi retaileri, in special ancore internationale. Un numar de 7 extinderi ale unor centre comerciale din Bucuresti, Timisoara, Sibiu, Ploiesti si Galati sunt in prezent in diverse stadii de implementare.

NEPI ramane de departe cel mai activ dezvoltator de pe piata locala, fiind responsabil pentru 75% din suprafata noua anuntata pentru 2017. Compania are in derulare pentru 2017-2019 constructia a 3 noi centre comerciale si 4 extinderi, cumuland o suprafata totala de 178.400 mp.