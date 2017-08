AFI Europe, unul dintre cei mai mari dezvoltatori si investitori imobiliari prezenti la nivel local, a demarat lucrarile viitorului centru comercial din Brasov si anunta ca negocierile privind inchirierea spatiului in centrul comercial AFI Brasov au avansat, iar rata de alocare a atins deja pragul de 80%.

AFI Brasov a obtinut recent avizul de constructie si va fi cel de-al treilea centru comercial pe care AFI Europe il dezvolta in Romania.

Centrul comercial va oferi o suprafata totala inchiriabila de 45.000 mp (160.000 GBA) la care se adauga doua turnuri de birouri Clasa A, pe o suprafata de 25.000 mp GLA.

Valoarea totala estimata a investitiei pentru centrul comercial si prima cladire de birouri este de peste 120 milioane de Euro.

Intregul proiect este dezvoltat pentru a primi certificarea LEED Gold pentru cladiri "verzi".

Constructia noului proiect a demarat la inceputul acestui an si, potrivit companiei, data de livrare este estimata pentru sfarsitul anului 2018 sau primul trimestru al anului 2019, in functie de ritmul lucrarilor.

“AFI Brasov reprezinta un punct de referinta in strategia noastra de dezvoltare. Proiectul va contribui la crearea a aproximativ 2.000 de noi locuri de munca in economia orasului, pe langa noile cladiri de birouri de Clasa A care vor fi atractive pentru a gazdui companiile multinationale din domeniul IT&C”, spune David Hay, CEO AFI Europe Romania.

Mall-ul va avea doua intrari principale, una dinspre cel mai mare bulevard al orasului (bdul 15 Noiembrie) si o a doua intrare din partea de sud a orasului. Suprafata totala va fi distribuita pe trei niveluri. Accesul la cele 1.700 de locuri de parcare de la nivelul -1 se va face cu usurinta prin oricare dintre intrari, iar la acestea se adauga spatii suplimentare si la alte niveluri, accesibile din trei directii.

Ancora Carrefour Gourmet, un nou concept pe piata locala

Centrul comercial are ca ancora Carrefour Gourmet pe o suprafata de 6.500 mp, ce aduce aici un concept inovator in domeniul gourmet, la care se adauga branduri de top internationale din zona de fashion, o zona interactiva unica, ce vine cu un nou stil de „food court” ce cuprinde 12 tipuri diferite de restaurante si zone fast food.

In plus, centrul comercial va dispune de o zona de cinema cu 10 sali la standarde VIP, un cazino pe 600 mp, 1.200 mp de spatii de divertisment si bowling, teren de joaca si diferite atractii pentru copii, restaurante, cafenele vor deveni o destinatie de timp liber pentru vizitatorii mallului.

O zona verde de 3.500 mp, de unde se poate admira frumusetea deosebita a Muntilor Carpati, va dispune de o terasa, un loc de joaca si zone de relaxare, cafenele si restaurante si va oferi vizitatorilor o noua experienta a shoppingului modern si de calitate.

AFI Brasov este cel de-al treilea centru comercial AFI Europe dezvoltat in Romania, dupa AFI Cotroceni (90.000 mp GLA) in Bucuresti si AFI Ploiesti (34.000 mp GLA).

AFI Brasov Mall va fi al doilea centru comercial de mari dimensiuni deschis in orasul de sub Tampa, asta dupa ce in cursul anului 2014, Immochan, unul dintre cei mai importanti investitiori imobiliari francezi prezenti la nivel local, a inaugurat proiectul Coresi Shopping Resort.