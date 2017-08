Potrivit oficialilor Renault, in viitorul proiect de birouri vor lucra nu mai putin de 3.000 de angajati si astfel se va reuni intreaga activitate a concernului francez la nivel local. “Vom reuni in acelasi loc angajatii din inginerie, cei care se ocupa de suport, de marketing sau cei implicati in serviciile de business. (…) Este pentru prima oara de la venirea Groupe Renault in Romania cand compania reuneste toate activitatile situate la Bucuresti”, a declarat Yves Caracatzanis, CEO al Groupe Renault Romania.

Relocarea sediului Groupe Renault Romania reprezinta cea mai mare tranzactie de leasing de pe piata de cladiri de birouri din Romania si prima investitie pe care Globalworth o face in vestul Bucurestiului.

Potrivit informatiilor wall-street.ro, valoarea totala de investitie a proiectului Renault Bucharest Connected se situeaza in jurul pragului de 50 de milioane de euro.

„Dezvoltarea proiectului consolideaza pozitia noastra pe piata cladirilor de birouri din Romania. Urmare a acestui contract, Groupe Renault va deveni cel mai mare chirias al nostru si ne mandrim cu faptul ca vom gazdui cea mai mare corporatie din Romania. Nu in ultimul rand, este o confirmare a strategiei noastre de a investi in cladiri premium, cu standarde superioare de calitate, eficiente energetic si cu o amprenta cat mai redusa asupra mediului”, a precizat Dimitris Raptis, director adjunct executiv si director de investitii (CIO) in cadrul Globalworth.

Viitorul sediu al Groupe Renault Romania va fi situat pe strada Preciziei nr. 3G, aproape de mijloace de transport (metrou, autobuz), dar si de celalalte entitati ale Grupului Renault Romania : Centrul Tehnic Titu si uzinele de la Mioveni, ceea ce va facilita deplasarile angajatilor la si de la locul de munca. Cladirea RBC, P+7, va fi construita pe o suprafata de 47.000 mp (40.000 mp prima cladire si 7.000 mp, a doua cladire) si este incadrata in Clasa A, respectand normele de calitate de top pentru acest tip de constructie.

Renault Bucharest Connected va avea in dotare showroom pentru vehiculele Groupe Renault, va dispune de 1.000 de locuri de parcare, un amfiteatru cu capacitate de 350 de locuri destinat evenimentelor interne si externe, restaurant, cabinet medical, precum si infrastructura informatica.

Termenul de realizare a proiectului este 2019, tinand cont in derularea acestuia de etapele standard de executie, ca in cazul oricarui proiect de acest gen.

Constructorul Renault Bucharest Connected este compania Bog'Art.

“Estimam ca vom finaliza proiectul in primul trimestru din 2019, iar in prima jumatate a anului echipa sa isi mute activitatea integral”, a mai punctat Dimitris Raptis.

Renault Bucharest Connected va fi dezvoltat de catre Elgan Offices SRL, o companie detinuta in mod egal de Globalworth si Elgan Group (reprezentata de dl. Simon Roth).

Intr-un interviu acordat presei, Dimitris Raptis a precizat faptul ca analizeaza cu atentie orice oportunitate de dezvoltare la nivel local.

“Vrem sa ne extindem portofoliul in Bucuresti si ne uitam cu atentie spre orice locatie ar reprezenta o oportunitate de dezvoltare”, a mai punctat Raptis.

Printre proiectele dezvoltate si detinute de Globalworth se numara BOB, BOC, City Offices, Green Court (A,B si C), Nusco Tower, Unicredit HQ, Tower Centre International, precum si o serie de proiecte dezvoltate in ultima perioada, cum este cazul Globalworth Tower, Gara Herastrau sau Globalworth Campus.

Suprafata totala a proiectelor de birouri a Globalworth la nivel local depaseste jumatate de milion de metri patrati.

De la momentul infiintarii companiei Globalworth, in februarie 2013, investitiile derulate au ajuns la circa 814 milioane euro, dintre care 244 milioane euro au fost cheltuiti pe finalizarea achizitiei a patru cladiri de birouri clasa “A” in Bucuresti.

In prezent, compania detine un portofoliu in valoare de circa 1,1 miliarde de euro.