Un cutremur cu magnitudinea 5,2 grade pe scara Richter s-a produs miercuri, in jurul la ora 01.20, in zona Vrancea, la adancimea de 100 de kilometri, au declarat pentru News.ro reprezentantii Institutului National pentru Fizica Pamantului, conform News.ro.

Potrivit datelor inregistrate prin localizarea automata, cutremurul a avut magnitudinea 5,2 in zona epicentrala Vrancea. Seismul a fost resimtit in Bucuresti si in mai multe orase. Un cutremur cu magnitudine 5,3 a avut loc in 24 septembrie, la ora 2.11, resimtindu-se si in Bucuresti. Seismul s-a produs in zona Vrancea, la o adancime de 112,3 kilometri.

Cele mai mai puternice cutremure produse in Romania dupa Revolutie sunt cele inregistrate pe 30 si respectiv 31 mai 1990, cu magnitudini de 6,9 si respectiv 6,4.

ISU Bucuresti-Ilfov: Nu s-au inregistrat apeluri in urma cutremurului. Populatia, indemnata la calm

Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti - Ilfov a anuntat, miercuri noaptea, imediat dupa cutremurul resimtit in Bucuresti ca nu s-au inregistrat apeluri din partea populatiei. Reprezentantii ISU Bucuresti-Ilfov au transmis si un apel la calm, indemnand cetatenii sa nu paraseasca imediat locuintele.

ISU Bucuresti-Ilfov a anuntat, imediat dupa producerea seismului cu magnitudinea 5,2 ca nu -au inregistrat apeluri din partea populatiei.

Pompierii au lansat un indemn la calm, sfatuind oamenii sa se pregateasca pentru eventuale replici, dar sa nu isi paraseasca imediat locuintele.

"Nu fugiti pe scari si nu utilizati liftul", este, de asemenea, unul dintre sfaturile reprezentantilor ISU.