Minerii de la Lupeni care au refuzat sa intre in subteran miercuri dimineata strang semnaturi pentru demiterea conducerii Complexului Energetic Hunedoara, liderii sindicali anuntand ca acestia vor sa plece la Petrosani si sa continue protestul in curtea CEH.

Potrivit liderilor de sindicat, minerii de la Mina Lupeni din schimburile I si II au inceput sa adune semnaturi pentru demiterea conducerii CEH. Ortacii sunt decisi sa plece apoi la Petrosani, ca sa protesteze in curtea Complexului Energetic Hunedoara, deplasarea urmand sa se faca fie cu autoturismele persoanale, fie pe jos, conform sursei citate, conform News.ro.

Zeci de mineri din schimbul intai de la Mina Lupeni din Valea Jiulu au refuzat, miercuri dimineata, sa intre in subteran, nemultumiti ca reprezentantii conducerii Complexului Energetic Hunedoara au decis intreruperea temporara a activitatii personalului auxiliar, potrivit liderilor sindicali.

Conform deciziei conducerii CEH, personalul TESA si cel auxiliar va lucra doar patru zile pe saptamana si va fi platit cu 75 la suta din salariu pentru a se face o economie de 1,6 milioane de lei la fondul de salarii, bani necesari achizitionarii de materiale pentru activitatea de extractie a carbunelui.

Si la Termocentrala Mintia, sindicalistii ameninta cu greva foamei cerand CEH sa renunte la decizia de a reduce programul de lucru a unei parti din personal. Marti, aproximativ 60 de salariati ai Complexului Energetic Hunedoara au protestat in curtea companiei, nemultumiti ca vor munci cu cinci zile mai putin in fiecare luna pana la luarea unei decizii privind insolventa CEH si astfel vor primi salarii mai mici.

Tribunalul Hunedoara a suspendat, in 27 decembrie, judecarea cererii de intrare in insolventa a Complexului Energetic Hunedoara, pana cand Curtea de Apel Alba Iulia va lua in discutie apelul formulat de Sindicatul ”Noroc Bun” la o decizie a instantei care respinsese solicitarea sindicalistilor sa fie parte in procesul privind insolventa.

”Astazi (27 decembrie 2016 – n.r.) a fost termenul de judecata pentru cererea de intrare in insolventa a Complexului Energetic Hunedoara. A fost suspendata cauza pana la solutionarea apelului. Sindicatul «Noroc Bun» a facut apel. In 19 decembrie, instanta a respins cererea Sindicatului «Noroc Bun» de interventie in interes propriu ca inadmisibila, iar sindicatul a depus apel, cererea de apel a fost transmisa Curtii de Apel Alba Iulia, iar cauza a fost suspendata”, a declarat, marti, pentru News.ro, purtatorul de cuvant al Tribunalului Hunedoara, Ildiko Glaman.

Potrivit sursei citate, Curtea de Apel Alba Iulia va judeca apelul depus de Sindicatul ”Noroc Bun”, dupa care dosarul va fi repus pe rolul Tribunalului Hunedoara. In 19 decembrie, conducerea Complexului Energetic Hunedoara a atras din nou atentia cu privire la situatia financiara si economica grava in care se afla societatea din cauza ca Sindicatul ”Noroc Bun” s-a opus intrarii in insolventa a societatii, iar instanta a stabilit ca termen de judecata data de 27 decembrie.

Complexul Energetic Hunedoara a iesit din insolventa, dupa ce Curtea de Apel Alba Iulia a decis, in luna noiembrie, sa anuleze decizia Tribunalului Hunedoara prin care, in luna iunie a acestui an, a fost deschisa procedura in acest sens. Decizia Curtii de Apel Alba Iulia a fost definitiva. CEH a depus din nou, la Tribunalul Hunedoara, in luna noiembrie, o noua cerere de intrare in insolventa. Conform tabelului de creante intocmit de administratorul judiciar, datoriile Complexului Energetic Hunedoara se ridica la 1,43 miliarde lei.

Compania de stat a precizat, intr-un comunicat, ca iesirea din insolventa a societatii nu se datoreaza imbunatatirii situatiei economice si financiare, lucru care va genera probleme majore in activitatea curenta. Producatorul de energie a avertizat ca risca executarea conturilor de catre creditori, iar posibila oprire a activitatii societatii va conduce implicit si la sistarea furnizarii agentului termic necesar incalzirii populatiei.

Complexul Energetic Hunedoara a intrat initial in insolventa, dupa ce Tribunalul Hunedoara a dispus, in 23 iunie, deschiderea procedurii in acest sens, administratorul judiciar provizoriu fiind desemnata Casa de Insolventa GMC. Decizia instantei a fost executorie, dar nu a fost definitiva fiind atacata cu apel la Curtea de Apel Alba Iulia. La Complexul Energetic Hunedoara lucreaza in jur de 6.000 de angajati la minele de carbune Lupeni, Lonea, Livezeni si Vulcan si la termocentralele Mintia si Paroseni.

