Protestele de la Bucuresti au ajuns in atentia agentiilor internationale de presa, care noteaza ca mii de oameni au cerut in strada Guvernului sa renunte la proiectul de gratiere.

Agentia de presa Reuters relateaza ca mii de romani “s-au strans in ger in Piata Universitatii, locul tuturor protestelor majore dupa ce Romania a rasturnat comunismul, in 1989”, scrie news.ro.

“Manifestanti de toate varstele au fluturat pancarte pe care scria ‘Suntem treji’ sau ‘Vrem dreptate, nu coruptie’ si au scandat ‘Hotii’”, adauga agentia, precizand ca multimii i s-a alaturat si presedintele Klaus Iohannis. .

Reuters noteaza ca manifestatii au avut loc si la Cluj, Timisoara, Iasi, Sibiu si in alte orase din tara, dar si in fata ambasadelor din Londra, Paris si Copenhaga.

“Desi Romania a aderat la Uniunea Europeana in 2007, sistemul sau judiciar continua sa faca obiectul unei monitorizari speciale de catre Comisia Europeana, care a laudat eforturile magistratilor de a combate coruptia, dar a notat ca politicienii romani au o istorie in care au incercat sa impuna legi care pot slabi puterile de ancheta”, comenteaza agentia la finalul articolului.

La randul sau, AFP aminteste ca Executivul de la Bruxelles, “care supravegheaza indeaproape reforma justitiei in Romania, a avertizat in raportul sau anual din 2015 in legatura cu orice proiect care ar avea ca efect "achitarea persoanelor condamnate pentru infractiuni de coruptie’”.

DPA noteaza ca presedintele Klaus Iohannis s-a alaturat protestului de duminica de la Bucuresti si ca manifestatii similare au avut loc si in alte orase din Romania.

Agentia germana explica faptul ca Guvernul de coalitie vrea sa schimbe legea pentru ca abuzul in serviciu care produce prejudicii sub 200.000 de lei sa nu mai fie pedepsit. Potrivit criticilor, masura are ca scop sa il apere pe Liviu Dragnea, liderul PSD, pentru ca acesta este acuzat de abuz in serviciu ce a provocat un prejudiciu de 100.000 de lei, precizeaza DPA.

Agentia Associated Press a scris ca “mii de oameni au marsaluit in capitala Romaniei si in alte orase duminica, pentru a protesta fata de propunerea Guvernului de a gratia mii de detinuti, masura despre care criticii spun ca ar putea submina lupta anti-coruptie”.

Printre cei peste 10.000 de manifestanti care s-au strans in Piata Universitatii din Bucuresti s-au numarat persoane in varsta si oameni cu copii pe umeri sau in brate, noteaza jurnalistii. Ei au numit PSD “ciuma rosie”, mai scrie AP, care precizeaza ca presedintele Klaus Iohannis s-a alaturat manifestatiei.

Agentia belgiana Belga afirma ca “peste 15.000 de romani, inclusiv presedintele Klaus Iohannis, au iesit in strada duminica pentru a protesta fata de un decret care le-ar permite oamenilor politici sa scape de urmaririle penale”.

Belga il citeaza pe Iohannis, potrivit caruia ”o gasca de oameni politici cu probleme penale vrea sa schimbe legislatia din Romania, vrea sa slabeasca statul de drept”.

Agentia citeaza si manifestanti, potrivit carora Guvernul trebuie impiedicat sa salveze “oamenii politici urmariti sau deja condamnati”.

Protestul de la Bucuresti a ajuns si in atentia postului iranian de televiziune Press TV, care noteaza ca peste 10.000 de oameni au iesit in strada in toata Romania pentru a protesta fata de planul Guvernului de a gratia mii de detinuti.

Televiziunea de la Teheran relateaza ca criticii proiectului premierului Sorin Grindeanu spun ca acesta este un complot pentru a-i ajuta pe aliatii Guvernului condamnati pentru coruptie si alte infractiuni.

Press TV ofera ca exemple cazul liderului PSD Liviu Dragnea, care a fost condamnat la doi ani de inchisoare cu suspendare pentru fraudarea alegerilor, dar si pe al lui Dan Voiculescu, „mogulul media condamnat la 10 ani de inchisoare pentru spalare de bani”.

