Punctele ANRP au inceput sa fie distribuite in anul 2013, acesta fiind raspunsul statului roman la problema fostilor proprietari din regimul comunist care inca nu au fost despagubiti la mai bine de 26 de ani de la Revolutie. Ce sunt acestea si in ce masura detinatorii le pot valorifica in prezent?

In perioada 2007-2011, fostii proprietari au fost despagubiti cu titluri Fondul Proprietatea (FP), acestea fiind tranzactionate in prezent pe Bursa de Valori Bucuresti, o buna parte din vechii detinatori alegand deja sa le vanda.

Totusi, procesul de despagubire nu a fost incheiat odata cu listarea pe bursa a Fondul Proprietatea, in continuare existand numerosi pagubiti din fostul regim comunist. Ca urmare a numarului semnificativ de cereri formulate de cetateni romani in fata Curtii Europene a Drepturilor Omului cu privire la intarzierile autoritatilor statului in solutionarea cererilor de restituire a proprietatilor preluate abuziv de regimul comunist, la 12 octombrie 2010, CEDO a pronuntat, in cauza Maria Atanasiu si altii contra Romaniei, o hotarare prin care statul roman a fost obligat sa ia masurile necesare in vederea eficientizarii mecanismului de restituire a proprietatilor.

In acest context a fost adoptata Legea nr. 165/2013, care prevede ca principala forma de reparatie aflata la dispozitia persoanelor vatamate de nationalizari abuzive este restituirea „in natura” a bunului preluat abuziv de statul roman, iar daca restituirea bunului ca atare nu mai este posibila, valoarea acestuia sa fie evaluata, iar persoanei vatamate sa-i fie acordate un numar de puncte de despagubire – asa-numitele „puncte ANRP”. Fiecare punct emis de Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor(ANRP) are o valoare nominala de 1 leu.

Licitatiile cu puncte ANRP

In ceea ce priveste restituirea in natura, s-a prevazut infiintarea la nivelul fiecarei localitati a unei comisii locale care sa efectueze inventarul terenurilor agricole si forestiere care ar putea face obiectul restituirii. Termenul pana la care comisiile locale/judetene de fond funciar trebuie sa solutioneze cererile de restituire a fost prelungit succesiv prin Ordonante de Urgenta: termenul initial era 1 ianuarie 2016, fiind modificat ulterior pentru 1 ianuarie 2017 si 1 ianuarie 2018.

"Cu toata bunavoianta autoritatilor, nu cred ca vom vedea licitatii in urmatorii 2-3 ani, pana cand nu se va finaliza inventarierea si transferul suprafetelor de la comisiile locale de fond funciar catre Agentia Domeniile Statului, ceea ce necesita cadastru si intabulare la nivel macro in Romania", mentioneaza Ovidiu Fer, partener Alpha Quest, in prezent singurul fond de investitii care cumpara puncte ANRP in Romania. "Fondul nostru nu investeste insa in agricultura si nu avem in plan participarea in licitatii, oricand acestea ar avea loc", a mai adaugat reprezentantul Alpha Quest.

Comisia Nationala pentru Compensarea Imobilelor este cea care emite deciziile de compensare prin puncte, in cazul in care constata ca persoana care a formulat cererea este indreptatita la masuri compensatori. O lista a dosarelor in cazul carora s-au emis puncte poate fi gasita pe website-ul ANRP, pagina fiind actualizata constant.

Persoanele care detin puncte ANRP au in prezent doua alternative de valorificare: pot cumpara terenuri in cadrul unei licitatii sau le pot valorifica in numerar.

Problema detinatori de puncte ANRP este ca licitatiile par in momentul de fata o utopie, in conditiile in care organizarea acestora a fost programata initial pentru 1 ianuarie 2016, insa a fost amanata pentru 1 ianuarie 2017, apoi pentru 1 august.

Amanarile sunt cauzate de faptul ca pentru organizarea licitatilor este nevoie de o lista a imobilelor care urmeaza sa fie vandute in cadrul acestora. Lista nu poate exista insa pana cand Agentia Domeniilor Statului nu primeste de la fiecare judet o situatie centralizatoare a proprietatilor statului roman ce pot fi incluse in licitatie. Avand in vedere birocratia si ritmul de lucru „specific” fiecarei primarii locale din Romania, este usor de inteles de ce licitatiile cu puncte ANRP nu vor avea loc intr-un orizont de timp apropiat, cel mai probabil urmand sa aiba loc noi amanari.

Legea prevede ca, atunci cand vor avea loc, licitatiile cu puncte ANRP urmeaza sa aiba loc saptamanal, participarea fiind gratuita iar acestea urmand sa se desfasoare prin videoconferinta.

De la 1 ianuarie 2017, detinatorii punctelor ANRP pot decide sa le valorifice in numerar, insa acestia nu pot converti mai mult de 20% din totalul punctelor pe care le au, iar valoarea unui titlu de plata nu poate sa fie mai mica de 20.000 lei. ANRP a inceput procedura de eliberare a titlurilor de plata, iar solicitantii acestora trebuie sa depuna decizia de compensare in original, copia actului de identitate si o procura speciala (in cazul in care cererea este depusa prin mandatar). Mai multe detalii despre emiterea titlurilor de plata pot fi gasite aici, iar formularul cererii de plata poate fi descarcata aici.

Ce pot face cu punctele ANRP cei care nu vor sa cumpere terenuri agricole

Desi teoretic detinatorii de puncte ANRP ar putea sa isi primeasca integral banii in 5 ani (20% pe an), realistic vorbind acest lucru este putin probabil, avand in vedere ca restituirile trebuie sa fie prinse in bugetul de stat anual, neexistand nicio garantie ca Guvernul isi va “permite” in fiecare an sa faca restituirile.

In aceste conditii o parte din detinatori care nu vor sa mai astepte, sau care sunt neinteresati sa participe la eventualele licitatatii oragnizate de stat, au inceput deja sa isi vanda punctele ANRP.

Cumparatorii sunt in general mici investitori locali care incearca sa negocieze agresiv si care uneori profita de lipsa de cunostinte a fostilor proprietari despagubiti, situatie intalnita in trecut si in cazul fostilor proprietari despagubiti cu actiuni Fondul Proprietatea.

In piata a intrat recent si un cumparator institutional – Alpha Quest, fond de investitii ce vizeaza plasamente alternative si care in prezent se concentreaza pe achizitionarea punctelor de despagubire emise de ANRP. Fondul este condus de Ovidiu Fer, fost reprezentat pentru Romania si tarile din regiune al casei de brokeraj Wood&Co. Wood a fost in 2016 cea mai activa casa de brokeraj de pe Bursa de Valori Bucuresti, dupa ce a intermediat tranzactii in valoare de 4,4 miliarde lei.

Un punct ANRP s-a tranzactionat inital (2013-2014) in jurul valorii de 0,20 – 0,25 lei, insa valoarea aproape s-a dublat in urma intrarii in piata a fondului de investiti.

"Piata a crescut treptat astfel ca, in momentul de fata, nivelurile au ajuns la peste 0,40. Fiind fond de investitii, vorbim de valori reale, nete, fara vreun fel de comision sau taxe", mentioneaza Michal Kosac, reprezentant Alpha Quest.

Tranzactiile cu puncte ANRP se realizeaza la sediul unui notar autorizat care verifica validitatea actelor si calitatea de detinator indreptatit al vanzatorilor, iar plata se face pe loc odata cu semnarea contractului de vanzare-cumparare.

Sursa foto: Shuttersotck