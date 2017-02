Romania a invatat in aceste zile o lectie puternica: poporul este puterea suprema in stat. Presiunea protestelor a sute de mii de oameni nu poate fi ignorata. Nici macar de catre cei care insista sa spuna public si vehement ca suntem manipulati, dezinformati, platiti, obligati. Nici macar de catre cei care ne injura.

Cele mai mari miscari de strada de dupa Revolutia din 1989 au generat deja o prima schimbare: Guvernul a cedat si va gasi o solutie pentru anularea hulitei ordonante. Probabil vor urma si altele.

Ei, cei care cred ca detin puterea absoluta, ar trebui sa invete o lectie care o sa ii ajute sa supravietuiasca acestor vremuri agitate: au de-a face cu o generatie care nu tace, care nu se lasa umilita, care isi iubeste tara si este capabila sa genereze schimbare.

Au fost zile intense, despre care copiii nostri vor citi in cartile de istorie. Dincolo de emotie si impact, am asistat cu totii la o schimbare fundamentala, am vazut cum se contureaza profilul unei noi clase in societatea romaneasca. O clasa care se implica activ, care alege sa se informeze, sa nu se multumeasca doar cu ce primeste si sa isi doreasca sa puna umarul la schimbarea atat de mult invocata. O clasa care a inceput sa se remarce in urma cu mai multi ani, care a crescut usor, s-a maturizat fortat si dureros in noiembrie 2015, culminand cu miscarile de strada din ultimele zile.

Am aratat ca stim sa ne facem auziti. In strada, seri la rand, pe minus multe grade. Pe retelele de socializare. Pasnic, civilizat si frumos. Cu emotie, flori, imn si curatenie.

Zeci, sute de mii de oameni au protestat in frig, in ultimele seri. Si altii, poate chiar mai multi, i-au sustinut de acasa, asa cum au stiut. Oameni frumosi, oameni destepti, oameni creativi. Oameni care isi iubesc tara si care nu vor sa o vada calcata in picioare de ordonante si legi gresite.

In fiecare seara, am fost tot mai multi. Nu am simtit nicio secunda frica. Ba din contra, sentimentul de siguranta a fost foarte ciudat pentru prezenta la un protest de peste 100.000 de oameni. Si nu cred ca a fost doar cazul meu. La fel de ciudata a fost si senzatia ca ii cunosteam pe toti oamenii pe langa care treceam. Eram toti la fel. Indiferent de varsta, culoare, studii, profesie sau salariu, acolo eram cu acelasi scop.

Tot in aceste zile, am asistat, insa, si la o ruptura clara in societate. Pe de o parte suntem noi, cei care am iesit in strada si cei care ne-au sustinut de acasa, asa cum au stiut, putut si reusit. Pe de alta parte, sunt cei care ne-au injurat, ne-au jignit, ne-au umilit. Ne-au numit someri, putori, prosti, dezinformati, manipulati, fortati sa iesim in strada.

Vestea buna este, insa, ca am rezistat. Am aratat ca ne iubim tara, ca suntem inca suficient de multi cat sa contam, suficient de puternici cat sa rezistam si suficient de destepti cat sa castigam frumos o lupta fara violente. Si cei mai mari castigatori suntem noi, toti romanii. Am castigat astazi o generatie capabila sa infrunte clasa politica si sa genereze schimbare. Am castigat sansa la normalitate. Am castigat un viitor. Poate agitat, poate cu multe proteste, dar macar stim ca nu mai avem voie sa ne uitam pasivi. Avem plamani puternici si suntem copiii frumosi si pasnici ai unei tari care merita respect!

Sursa foto: Agerpres