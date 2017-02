Peste 1.000 de persoane protesteaza, la ora teansmiterii acestei stiri, la Palatul Cotroceni si scandeaza "Jos Iohannis", "Grindeanu, nu te lasa, noi suntem de partea ta", "PNL si USR aceeasi mizerie”, "Vrem guvern democrat" si "Ghinion, am iesit si noi”. Circulatia rutiera prin fata Palatului Cotroceni a fost blocata. In timpul manifestatiei a avut loc un incident, o persoana fiind scoasa din zona de protest dupa ce s-a aruncat cu bulgari de zapada.

UPDATE 1: La protestul de la Palatul Cotroceni vin in continuare oameni, numarul manifestantilor fiind in crestere, potrivit News.ro.

Dupa ce numarul protestatarilor a crescut, circulatia a fost blocata in fata Palatul Cotroceni, pe ambele sensuri ale bulevardelor Gheorghe Marinescu si Eroii Sanitari.

Oamenii care protesteaza la Palatul Cotroceni scandeaza: "Iesi afara, javra ordinara", "Demisia", "Hotul de case”, "Hotul striga hotii”, "Instigatorul", "DNA sa vina sa te ia", "Jos Iohannis", "PNL si USR aceeasi mizerie”, "Vrem guvern democrat", "Ghinion, am iesit si noi", "Iesi afara, sluga ordinara", "Grindeanu, nu te lasa, noi suntem de partea ta", "Nu suntem romanii tai", „Marioneta", "Ne-am saturat, te vrem suspendat", "Iohannis si Nicusor, tradatorii de popor", "Jos Kovesi" si "Bucuresteni, veniti la Cotroceni".

Manifestantii afiseaza mesaje precum: "Ai baga tara-n belea, vine Luluta sa te ia", "Iohanis, demisia", "Respecta votul majoritatii, nu admitem ca minoritatea sa guverneze tara", "Jos Iohannis", "Domnule presedinte, am votat PSD dar, nu sunt ciuma rosie".

Oamenii spun ca au venit la protest in urma mesajelor de mobilizare de pe retelele de socializare, potrivit News.ro.

Manifestantii scandeaza "Huo mass-media securista", "Tradatorul", "Jos infractorul", „Vanzatorul de copii", „Votul meu conteaza”, huiduie si fluiera.

Cei mai multi au hartii albe pe care scrie "Sustin guvernul Grindeanu, reprezint vocea tacuta a strazii", "Jos cu Iohannis, tradator de tara", "Eu sunt romanul tau", "Vrem o Romanie fara presedinte penal", "Jos labele dupa (sic!) tara", "Iohannis, nu uita, Romania nu-i tar (sic!) ta”, "Tineretul a iesit in strada de frica ca ii da afara corporatiile".

O femeie aflata printre protestatari spune ca prin aceasta actiune nu se vrea dezbinare si ca respecta dorinta tinerilor din Piata Victoriei de a protesta, dar crede ca acestia sunt manipulati.

"Nu vrem dezbinare. Noi am fost de acord sa iasa tinerii in strada, dar vrem sa ni se respecte votul, vrem la guvernare acest PSD si ALDE. Vad ca protestele din Piata Victoriei sunt manipulate. Tinerii care au iesit in strada sunt manipulati", a spus femeia.

Unul dintre protestatari le reproseaza jurnalistilor ca dezinformeaza si ca el a facut „revolutia”, iar atunci cand a fost intrebat cum a ajuns la protest si ce revendicari are, a vrut sa loveasca un jurnalist, care a fost aparat de patru persoane.

Protestul are loc pe trotuarul din fata Palatului Cotroceni, circulatia in zona nefiind blocata.

Un manifestant le-a spus jandarmilor ca nu este corect ca ei sa fie inghesuiti pe trotuar si cei care protesteaza in Piata Victoriei sa aiba un spatiu atat de larg de desfasurare.

Protestul din fata Palatului Cotroceni are loc simultan cu manifestatia din Piata Victoriei, unde de sase zile se strang peste 100.000 de oameni, sambata participand peste 170.000 de oameni, nemultumiti de ordonanta de urgenta privind codurile penale.

