Toate magazinele din statiile de metrou sunt verificate de politisti, intr-un dosar in care se fac cercetari pentru abuz in serviciu. La actiune participa si pompierii, care verifica daca sunt reduse caile de evacuare prin amplasarea unor chioscuri si vitrine si daca se respecta masurile de prevenire si stingere a incendiilor.

Politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice din Politia Romana verifica modul in care societatile ce isi desfasoara activitatea in spatiile comerciale din statiile de metrou au obtinut dreptul de folosinta asupra acestora. Verificarile sunt facute in cadrul dosar privind presupuse infractiuni de abuz in serviciu, cauza aflata sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti, potrivit Politiei Romane, conform News.ro.

Pompierii de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti - Ilfov verifica modul in care amplasarea si exploatarea acestor spatii comerciale in statiile de metrou respecta conditiile specifice din domeniul prevenirii si stingerii incendiilor, aceste aspect nefacand obiectul dosarului penal.

Potrivit ISU Bucuresti – Ilfov, la ultimul control efectuat, in perioada 7-25 noiembrie 2016, la statiile de metrou, au fost verificate si spatiile comerciale, iar pentru neregulile identificate privind nerespectarea normelor de aparare impotriva incendiilor, proprietararii acestora au fost amendati, in total, cu 8.000 de lei. La acel moment, in urma analizei celor constatate, au fost identificate deficiente in unele statii, cum ar fi cai de evacuare a caror latime libera de circulatie este redusa prin amplasarea unor spatii comerciale, printre care chioscuri, vitrine si automate.

Sursa foto: Shutterstock/ Brian A Jackson