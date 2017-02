Amenzile de 50.000 de lei pentru posturile de televiziune Antena 3 si Romania TV au fost propuse de Dorina Rusu si au fost votate de sase dintre cei noua membri CNA prezenti la sedinta - Dorina Rusu, Florin Gabrea, Valentin Jucan, Orsolya Eva Borsos, Gabriel Tufeanu si Radu Herjeu. Rasvan Popescu, Monica Gubernat si Laura Georgescu au fost impotriva, conform News.ro.

Referitor la Antena 3, Dorina Rusu a spus ca telespectatorii au avut ”pe buna dreptate” sentimentul ca televiziunea ”si-a batut joc de ei”. ”Mai ales in atmosfera de atunci si mai ales in conditiile in care oamenii iesisera in strada pentru ca aveau o nemultumire fata de ceea ce ei au considerat un abuz al guvernului era normal din punctul meu de vedere sa provoace acest numar foarte mare de reclamatii. Oamenii au avut pe buna dreptate sentimentul ca si-au batut joc de ei cei de la Antena 3, ca s-au spus minciuni in legatura cu scopul protestelor lor si felul in care au ajuns in strada. Cine a venit sa ii aduca pe acei oameni de acasa, SRI? Ce legatura avea Colectiv, Bamboo, lovitura de stat? Au creat o intreaga retea de minciuni”, a spus Dorina Rusu.

Ea a amintit ca la postul de televiziune Antena 3 s-au facut afirmatii cu privire la incendiul din cluburile Bamboo si Colectiv si ca protestele ar reprezenta, de fapt, o lovitura de stat, dar si ca manifestantii ar fi fost trimisi in Piata Victoriei de Serviciul Roman de Informatii. ”Mircea Badea a facut afirmatia legata de incendiu si lovitura de stat de mai multe ori, a spus ca reteta este aceeasi la Colectiv si la Bamboo, sa se arda un club, «se provoaca un incendiu». «Reteta nu a reusit de data asta. Nu a iesit atat de bine aici, cum a iesit la Colectiv». Dupa aceea au mai fost afirmatiile domnului Ciuvica legate de faptul sa SRI a scos oamenii in strada, cu Soros si SRI. Afirmatiile legate de Colectiv si paralela intre Colectiv si Bamboo a mai fost facuta si de Mihai Gadea. Domnul Ciuvica iar a spus ca in protestul asta e vorba doar de SRI 100%. Mircea Badea a spus de mai multe ori ca ar trebui oamenii sa iasa in strada, cumva reiesea ca Antena 3 voia sa scoata in strada oamenii in Piata Victoriei: «Noi suntem mai multi. Chiar vrem sa se ajunga la asta? Eu zic ca noi suntem mai multi». A mai fost momentul in care s-a vorbit despre mineriada. Mircea Badea a facut de mai multe ori afirmatii legate de lovitura de stat”, a citit Dorina Rusu din notitele sale.

Radu Herjeu a spus ca a observat doua nereguli cu precadere - lipsa distinctiei intre fapte si opinii si doua burtiere legate de incendiu si lovitura de stat. El a adaugat ca televiziunea ar trebui sa fie constienta de importanta pe care o au informatiile pe care le difuzeaza. ”E un fenomen psihologic natural. Oamenii din Piata foarte nemultumiti de ceea ce se intampla la televizor au aflat despre ce s-a intamplat la televizor de la alti oameni. Eu sunt convins ca daca ei s-ar fi uitat la aceste emisiuni la rece, senzatia ar fi fost cu totul alta. (...) Asta nu e o scuza a televiziunii. Televiziunea ar trebui sa tina cont de acest lucru, sa fie mai constienta de impactul pe care o prostie, facuta poate fara voie, un cuvant care scapa, sigur, nu e cazul burtierelo... Am incercat sa le spun si reprezentantilor posturilor sa aiba mult mai multa atentie la astfel de momente. Au fost burtiere de-a lungul timpului la posturi mult ma grave decat astea, si totusi nu au primit 900 de sesizari, pentru ca momentul nu era fierbinte si oamenii nu au reactionat la fel”, a mai spus Radu Herjeu.

In legatura cu felul in care Romania TV a reflectat protestele, Dorina Rusu a spus ca moderatori au facut afirmatii legate de plata protestatarilor, ceea ce ”face ca lucrurile sa fie si mai grave”. ”A existat de doua ori afirmatia asta, au fost si burtiere, dar de doua ori a fost facuta afirmatia de catre moderatori, ceea ce face ca lucrurile sa fie si mai grave. Moderatorii au lansat aceasta afirmatie pe post. Si aici s-au facut afirmatii legate de faptul ca ar fi o lovitura de stat”, a spus Dorina Rusu, precizand ca s-au mai discutat si despre incendiile din cluburile Bamboo si Colectiv, mineriada, dar si de SRI, fara sa fie aduse dovezi.

Membrul CNA a adaugat ca i s-a parut ”interesanta” afirmatia facuta de Pavel Abraham conform caruia prezenta presedintelui Klaus Iohannis la protest a fost un ”act de inalta tradare”. ”A fost urmat de Victor Ciutacu, care a spus ca domnul presedinte Iohannis este arestabil maine dimineata, ca violatorii. Afirmatiile care s-au facut in emisiunile de la Romania TV ating grotescul de cele mai multe ori, dar noi vorbim despre incalcarea legii”, a mai spus Dorina Rusu.

”Nu o sa va spun decat un truism: Intr-o democratie, adevarul este al tuturor. Nu stiu de ce adevarul unora poate fi deasupra adevarului altora”, a declarat Roxana Niculescu, director de programe al postului Romania TV, inainte de a incepe dezbaterile si formularea propunerilor membrilor forului. La randul lui, Radu Herjeu a spus ca Romania TV a avut aceeasi problema, intrucat a discutat ”cu multa lejeritate” despre lovitura de stat si a sugerat ca ar exista o legatura intre incendiile din cluburile Bamboo si Colectiv.

”Si ei au aceeasi problema, discuta cu multa lejeritate despre lovitura de stat, sugereaza cu prea multa lejeritate faptul ca ar exista o legatura intre incendii, manifestatii, intre picarile de guverne si asa mai departe. Spune la un moment dat domnul Chiriac: «Este o mineriada... Asta se intampla, presedintele Iohannis declanseaza mineriada». Moderatorul se uita dupa fluturi. Toate se reduc la putine lucruri. Spre deosebire de Soros, emisiunile lui Soros, in care se toca marunt si se acuzau toti oamenii ca sunt ai lui Soros, ca vor destramarea tarii, aici, daca citesti tot transcriptul, intalnesti de cateva ori acelasi lucru. (...) Burtierele cu lovitura de stat nu stiu daca au depasit doua minute, dar e vorba de senzatie”, a spus Radu Herjeu.

Valentin Jucan a spus, la randul lui, ca la Romania TV s-a dorit inducerea in eroare a publicului, in sensul ca presedintele Klaus Iohannis a participat la ”ceva ilegal”. ”In legatura cu Romania TV putem extrage cateva teme, expresii, burtiere, insa ele au fost rasturnate, comentate, ore si zile intregi cam de catre aceiasi invitati. Se regasesc in alte formulari, sub alte forme, dar daca este sa ne uitam pe intregul continut al acelei zile, temele au fost cateva, exprimate rar cu multa claritate pe burtiere sau spuse. Tema era: este lovitura de stat, este o manifestatie ilegala. Ceea ce este un nonsens, pentru ca un protest in sine nu are cum sa fie aprobat, dar se dorea inducerea in eroare a publicului, in sensul ca presedintele participa la ceva ilegal. Mai erau insinuarile legate de implicarea diverselor servicii - cei din piata ar fi manevrati de servicii, de acel binom. Mai erau chestiunile care tin de acea lovitura de stat. Nimeni nu a venit sa explice ce inseamna lovitura de stat”, a spus Valentin Jucan.

El a adaugat ca intregul continut editorial a fost indreptat spre ideea ca protestatarii scandau impotriva Guvernului si a ordinii de stat, cand, de fapt, protestau impotriva a doua acte normative. Somatiile pentru Realitatea TV si B1 TV au fost propuse de Radu Herjeu si au fost votate de sapte dintre cei noua membri CNA prezenti la sedinta - Florin Gabrea, Valentin Jucan, Orsolya Eva Borsos, Gabriel Tufeanu, Radu Herjeu, Dorina Rusu si Rasvan Popescu. Ceilalti membri ai forului au fost impotriva. In legatura cu B1 TV, Radu Herjeu a spus ca nu a observat nicio burtiera despre lovitura de stat si ca postul de televiziune i s-a parut ”mai echilibrat” si s-a referit la limbajul licentios reclamat la Realitatea TV.

”La B1 TV nu am gasit decat o burtiera despre lovitura de stat. Ei chiar mi s-a parut ca au fost mai echilibrati. Au avut o burtiera cu «razboi cu oameni in strada»”, a spus Radu Herjeu. La randul lui, Valentin Jucan a semnalat limbajul injurios folosit la postul Realitatea TV de un invitat si le-a amintit colegilor ca ar fi util sa obtina introducerea unui ”delay”, macar pentru televiziunile de stiri.

”In legatura cu Realitatea TV - limbajul injurios si faptul ca moderatorul a reactionat cum a reactionat. Bine ca nu s-a repetat, ca acel invitat nu a spus din nou, cum se intampla in alte posturi de televiziune. Asta nu scuza comportamentul. Noi am discutat de multe ori cu radiodifuzorii introducerea acelui «delay». Intr-un astfel de moment de derapaj daca ar fi existat acel «delay» cuvantul respectiv putea fi oprit din sunet. Poate macar pentru televiziunile de stiri am putea sa obtinem asa ceva”, a afirmat Valentin Jucan.

Amenzile pentru Antena 3 si Romania TV au fost aplicate in baza articolelor 64.1, literele.a si b, 65, litera c, si 66, litera a din Codul audiovizual, si 3.2 din Legea audiovizualului. Somatia pentru Realitatea TV a fost data in baza articolului 40.3 din Codul audiovizual, pentru burtiera referitoare la ”razboi cu oamenii in strada”, iar somatia pentur B1 TV, in baza articolului 65, litera c din Cod.

Sursa foto: Shutterstock/Goran Bogicevic