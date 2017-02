Intrebat, vineri, la Arad, ce se intampla cu concursul pentru manageri de spitale, ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a declarat ca in 2016 nu s-a organizat niciun concurs pe Sanatate si ca a gasit mai multe posturi ocupate cu interimari, potrivit News.ro.

”Anul trecut nu s-a organizat niciun concurs pe Sanatate si am gasit 17 posturi de directori de directii de sanatate publica, directori plini si 47 de posturi ocupate cu interimari. Toate aceste posturi au fost transmise Agentiei Nationale a Functionarilor Publici pentru a fi scoase la concurs. Deci am scos, in primul rand, posturile de directori de directii de sanatate publica si posturile de directori adjuncti”, a declarat Florian Bodog.

In ceea ce priveste managerii de spitale, ministrul a declarat ca va demara concursul pentru ocuparea acestor posturi in momentul in care Parlamentul va lua o decizie cu privire la ordonata de urgenta care reglementeaza ”aceasta problema”, spunand ca toate posturile care tin de Ministerul Sanatatii vor fi scoase la concurs.

In 16 noiembrie, fostul ministru al Sanatatii, Vlad Voiculescu, anunta ca Guvernul a adoptat Ordonanta de Urgenta privind managementul spitalelor. Voiculescu declara ca aceasta prevede doua lucruri importante: deschiderea functiilor de manager in spitale pentru toti cei care au competente in acest sens si interdictia ca managerii de spitale sa detina functii de conducere in partide politice.

"Nu dorim spitale conduse in functie de interese politice - am avut asta in destule cazuri in ultimii 25 de ani in toata tara si, dupa cum stim, sefii partidelor politice, in general, se trateaza la spitalele din strainatate chiar pentru afectiuni mai putin complexe”, spunea fostul ministru al Sanatatii.

