Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a declarat, vineri, ca a semnat procedurile pentru vaccinul tetravalent, care ar urma sa fie distribuit in toata tara din 28 februarie, in timp ce pentru vaccinul hexavalent contractul va fi semnat saptamana viitoare si a primit garantii ca pretul de la licitatia anulata va fi pastrat.

”Pentru tetravalent am semnat acum doua zile (miercuri - n.r.) si va intra saptamana viitoare, daca nu gresesc, pe data de 28 are termenul de livrare, va intra in toata tara. Vaccinul hexavalent, asa cum stiti, procedura de anul trecut a fost incorecta, pe care nu am primit aviz de control financiar preventiv. Puteam sa imi asum aceasta decizie, dar puteam fi acuzat de abuz in serviciu la un moment dat si am ales varianta legala de a anula contractul si am facut o procedura scurta, iar contractul va putea fi semnat la inceputul saptamanii viitoare”, a declarat Bodog, potrivit News.ro.

Ministrul Sanatatii a adaugat ca a primit garantii ca va fi mentinut pretul de la licitatia anulata.

”Pentru ca am fost acuzat ca prin faptul ca am anulat acest contract vom obtine un pret crescut la vaccin, eu am avut o intalnire la cel mai inalt nivel cu reprezentantii firmei si am fost asigurat ca se va mentine pretul cel mai scazut, din procedura de licitatie. In acelasi timp a fost demarata o procedura de acord-cadru, pentru ca aceasta e o solutie doar de avarie, multianuala pentru a asigura necesarul de vacicin si sa nu mai avem probleme cu stocurile”, a precizat Bodog.

”Am temeri cu privire la vaccinul hexavalent in ceea ce priveste stocurile, pentru ca, datorita faptului ca lipseste de pe piata vaccinul de hepatita B, datorita unor probleme de productie, s-a facut o modificare de schema de vaccinare si se foloseste tot vaccin hexavalent. Dar sper ca in doua luni sa rezolve problema de productie”, a adaugat ministrul.

