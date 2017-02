Agentia pentru Calitatea Vietii (AVIQ) a lansat un apel prin care cere populatiei sa dea dovada de prudenta in urma inmultirii cazurilor de rujeola din regiunea valona, in special in localitatile Charleroi, Jodoigne, Namur si Verviers. In acest sens, peste 70 de cazuri de rujeola au fost inregistrate de medicii belgieni de la inceputul anului, prin comparatie cu media de sapte ori cazuri, transmite agentia Belga.