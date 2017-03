Metrorex, companie aflata in subordinea Ministerului Transporturilor, ar putea trece in subordinea Primariei Capitalei, un proiect in acest sens aflandu-se pe ordinea de zi a urmatoarei sedinte a Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

Pe ordinea de zi a sedintei CGMB din 29 martie se afla un proiect de hotarare privind "solicitarea catre Guvernul Romaniei de a emite un act normativ pentru transferul pachetului de actiuni ale S.C. Metrorex S.A. din proprietatea privata a statului in proprietatea privata a Municipiului Bucuresti", potrivit News.ro.

Ordinea de zi a sedintei CGMB din 29 martie a fost publicata vineri.

Consilierul general Ciprian Ciucu a reclamat ca nu exista un studiu de impact pentru o astfel de masura. "Unde-i studiul de impact bugetar? Cum sa votez eu asa ceva oameni buni? Cum sa-mi dau seama in cele 5 zile ramase pana la sedinta daca acesta decizie e buna sau ne va arunca in faliment? Unde-i studiul?", a scris Ciprian Ciucu, pe Facebook.

Ideea trecerii Metrorex in subordinea Primariei Capitalei nu este noua, existand inca din 2012, cand premierul de atunci Victor Ponta anunta ca Guvernul "va decide in perioada urmatoare" trecerea Metrorex de la Ministerul Transporturilor in subordinea municipalitatii.

"S-a vorbit destul de mult de tronsonul spre Drumul Taberei si ala trebuie continuat, dar trebuie nu sa spunem noi de la minister, pe tot felul de interese obscure, cum sapam in sapte directii metrou si de fapt nu terminam nicaieri. Trebuie Primaria Generala, cu sprijin de la Guvern si cu propriile forte, pe baza mandatului pe care il au de la cetateni, sa continue prioritizarea. Intai fac linia spre Drumul Taberei si, dupa aceea, cea spre Pantelimon. Sapam in sapte locuri de sapte ani si o sa terminam in 70 de ani", spunea Ponta ]n septembrie 2012.

