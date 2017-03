Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a anuntat, marti, ca a fost deblocat transplantul de plamani pentru pacientii romani in clinica austriaca AKH, iar, in acelasi timp, Spitalul Sfanta Maria din Bucuresti va fi acreditat pentru transplant pulmonar, putand sa inceapa operatiile dupa ce un ordin in acest sens va aparea in Monitorul Oficial, in urma aprobarii sale in sedinta de joi a Guvernului, potrivit News.ro .

Potrivit ministrului Sanatatii, clinica AKH din Viena s-a angajat ca in urmatorul an sa faca zece transplanturi de plaman pentru pacientii romani, specialistii din Austria urmand sa ii ajute pe medicii din Romania de-a lungul acestei perioade sa puna la punct programul de transplant de la Spitalul Sfanta Maria.

"Am primit oficial raspunsul de la Spitalul AKH si sa va anunt cu satisfactie ca a fost deblocata situatia si ca Spitalul AKH va face din nou transplant pentru Romania. Am convenit un anumit numar de cazuri care vor fi rezolvate de spitalul AKH. In acelasi timp spitalul AKH ne ofera posibilitatea de a participa la un program de urmarire si de monitorizare a activitatii pe care noi o facem in vederea demararii procedurii de transplant in Romania. In acelasi timp vreau sa va spun ca dansii vor face si un program de training. Universitatea din Viena si-a manifestat intentia de a face un program de training pentru specialistii romani care vor activa in acest domeniu, sa se pregateasca si alte echipe decat cele care au fost pregatite in diferite centre din Europa. Scrisoarea este semnata de managerul clinicii", a spus Florian Bodog.

El a adaugat ca, pentru prima etapa, clinica AKH s-a angajat ca faca zece transplanturi pulmonare pentru Romania, pe lista de asteptare fiind cinci pacienti in evaluare.

"Incepand de astazi, centrul Sfanta Maria va fi inclus in Programul National de Transplant Pulmonar si depinde doar de echipa medicala de acolo si de managementul echipei medicale si managementul pacientului ca ei sa poata sa porneasca transplantul pulmonar la momentul la care vor considera ca il pot face in siguranta pentru pacienti. (...) Este si o conditie pusa de catre Clinica AKH ca Romania, dupa modelul Ungariei, sa dezvolte in timp de un an un program propriu de transplant pulmonar", a mai spus Bodog.

"Cei de la Sfanta Maria au urmat un program de training, va veni un specialist de la Hanova care se va stabili aici, dar acestea sunt probleme de management. Ministerul Sanatatii autorizeaza prin Agentia Nationala de Transplant (ANT) activitatea, cuprinde in programul national de transplant, deci finanteaza", a mai spus Bodog.

Presedintele ANT, Radu Deac, a declarat, joia trecuta, pentru News.ro, ca Spitalul Sfanta Maria va putea fi inclus in programul national de transplant, pentru transplantul de plaman, reevaluarea facuta miercuri aratand ca se mentin conditiile de la acreditare, iar medicul roman Igor Tudorache este de acord sa vina de la Hanova sa opereze in spitalul bucurestean.

Sursa foto: Agerpres