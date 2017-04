Alineatul (4) al articolului 66 din Legea 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca cu modificarile si completarile ulterioare se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Persoanele privative de libertate care mai au de executat cel mult 12 luni, dar nu mai putin de trei luni, pana la ultima zi de executare a pedepsei ori a masurii educative sau pana la data la care sunt propozabile pentru liberare conditionata ori pentru inlocuirea internarii cu masura asistarii zilnice, pot urma un program de formare profesionala organizat de agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, cheltuielile necesare formarii fiind suportate din bugetul asigurarilor pentru somaj

In forma actuala, prevederea din lege este urmatoarea: ”persoanele aflate in detentie care mai au de executat cel mult 9 luni pana la ultima zi de executare a pedepsei pot urma un program de formare profesionala organizat de agenttile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, cheltuielile necesare pregatirii profesionale fiind suportate din bugetul asigurarilor pentru somaj”.

Initiatorii sustin, in expunerea de motive, ca modificarea propusa prin proiectul de lege vizeaza „cresterea perioadei pana la ultima zi de executare de la 9 luni la un an, dar nu mai putin de trei luni (durata de trei luni este durata minima a unui curs de calificare, iar in intervalul de un an calendaristic se pot procura documentele necesare inscrierii detinutilor la cursuri de formare profesionala, in ciuda istoricului personal de abandon scolar, asistenta sociala, deprofesionalizare si somaj)”.

Social-democratii au mai precizat ca diferenta de trei luni este „semnificativa”, in conditiile in care majoritatea documentelor necesare pentru inscrierea la cursuri de formare profesionala vizeaza nivelul de studii absolvit/certificat, iar modalitatea de procurare a acestora este „extrem de stufoasa si se elibereaza intre unitati de invatamant sau prin procura”.

„Au existat situatii in care detinutii selectionati nu au putut procura in termen documentele, nu au sustinut examenul de absolvire si ulterior au actionat in instanta unitatea penitenciara/furnizorul de formare pentru ca nu i-a certificat absolvirea sau nu a beneficiat de credite sau recompense”, au mai argumentat deputatii PSD.

Potrivit initiatorilor, modificarea legislativa are in vedere „si largirea sferei de aplicare a textului, respectiv a situatiilor in care persoana poate beneficia de cursuri de formare profesionala, incluzand si situatiile in care persoana se afla in executarea unei masuri educative, precum si situatiile in care persoanele au vocatia liberarii conditionate sau in cazul inlocuirii masurii internarii cu masura asistarii zilnice”.

