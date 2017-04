Angajatii Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) ar putea castiga lunar, in medie, 4.889 lei brut in acest an, cu 37,8% mai mult fata de anul trecut, potrivit unui proiect de hotarare de Guvern lansat in dezbatere publica de Ministerul Transporturilor.

Suma alocata bonusurilor ar putea creste in acest an de peste trei ori, pana la 72,8 milioane lei, potrivit News.ro. In plus, veniturile estimate pentru acest an ar putea inregistra un avans de 9,6%, pana la 5,37 miliarde lei.

Cheltuielile totale ar putea inregistra un avans de aproape doua ori mai mare decat veniturile, 18,3%, pana la 5,36 miliarde lei.

In aceste conditii, profitul brut estimat pentru acest ar scadea cu aproape 98%, de la 396 milioane lei anul trecut, la 8,9 milioane lei in acest an.

De asemenea, numarul salariatilor ar putea fi majorat cu 7,3% in acest an, pana la 7.324.

Ministrul Transporturilor ii ameninta cu demiterea pe sefii de directii regionale din CNAIR

Marti, ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, i-a amenintat cu demiterea pe directorii directiilor regionale de drumuri si poduri (DRDP) din cadrul CNAIR, in timpul unei sedinte de urgenta, in cazul in care va sesiza probleme pe care acestia nu le-au rezolvat.

Politistii din judetul Arges au anuntat recent ca vor amenda CNAIR pentru ca nu a luat masuri pentru reducerea efectelor poleiului, dupa ce pe autostrada Bucuresti-Pitesti (A1) si pe o bretea a acesteia s-au produs mai multe accidente din cauza poleiului.

Totodata, reprezentantii CNAIR au declarat recent, pentru News.ro, ca vor contesta in instanta amenda pe care ar putea s-o primeasca de la Politia Capitalei, dupa ce ONG-ul "Romania Fara Gropi" a depus o plangere din cauza gropilor de pe centura Capitalei si a lipsei marcajelor rutiere.

Sursa foto: Dreamstime.com