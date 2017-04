Trenurile de metrou vor circula direct intre Gara de Nord si Straulesti, incepand din 1 mai. In acest fel, calatorii nu vor mai fi nevoiti sa schimbe metroul in statia Parc Bazilescu.

Pe Magistrala 4, intre statiile Gara de Nord 2 si Strailesti nu va mai fi nevoie de transbordare, iar timpul de parcurs va fi redus la 16 minute, cu patru mai putin decat in prezent, au anuntat reprezentantii Metrorex, citati de News.ro.

Odata cu indeplinirea tuturor normelor de siguranta si a conditiilor reglementate de transport, va fi introdus un nou grafic de circulatie. Astfel, prin implementarea din 1 mai a noului grafic, se va diminua timpul parcurgerii distantei dintre statii, calatorii nu vor mai schimba trenul pentru a ajunge la statia Straulesti, acest lucru generand cresterea considerabila a gradului de confort al calatorilor Metrorex

In prezent, pe tronsonul gara de Nord 2 – Straulesti, trenurile circula in sistem pendula, la aproximativ opt minute, cu transbordare in statia Parc Bazilescu pentru a ajunge in statiile Laminorului si Straulesti.

Statiile de metrou Laminorului si Straulesti, de pe Magistrala 4, au fost date in folosinta in 31 martie. De la deschidere, legatura dintre statii s-a realizeaza printr-un tunel pe fiecare fir de circulatie. Pe acest tronson au fost introduse trenuri IVA, vechi de peste 30 de ani, reprezentantii Metrorex spunand insa ca se circula in conditii de siguranta, iar trenurile au fost "updatate si modernizate".

Reprezentantii Metrorex estimau ca metroul va deservi aproximativ 50.000 de calatori pe ora pe linia Gara de Nord - Straulesti.

Sursa foto: Daniel Caluian/Shutterstock.com