In statia Pipera, lucrarile se vor desfasura in perioada 15 iulie – 21 iulie, la Constantin Brancoveanu in perioada 22 iulie – 28 iulie, la Aurel Vlaicu in perioada 29 iulie – 4 august, in statia Piata Victoriei 2 in perioada 5 august – 11 august, in statia Basarab 1 in perioada 12 august – 18 august, la Tineretului in perioada 19 august – 25 august, la Dimitrie Leonida in perioada 26 august – 1 septembrie, la Aparatorii Patriei in perioada 2 septembrie – 8 septembrie, la statia Costin Georgian in perioada 9 septembrie – 15 septembrie, la Berceni in perioada 16 septembrie – 22 septembrie, iar la statia Pantelimon in perioada 23 septembrie – 29 septembrie. Statiile de metrou vor fi inchise maxim o saptamana.

Lucrarile de modernizare a sistemului de acces in 41 de statii de metrou includ inlocuirea turnichetilor cu porti batante ce faciliteaza accesul calatorilor la metrou si evacuarea rapida in cazul unor situatii de urgenta.

Potrivit Metrorex, dupa implementarea noilor porti batante in toate statiile de metrou, acestea vor fi dotate, pe langa sistemul de citire a benzii magnetice pentru cartele, si cu un sistem de citire a cardurilor contactless. De asemenea, Metrorex va achizitiona 139 de automate de vandut cartele prevazute sa dea rest si sa functioneze cu sistem POS.

Proiectul de modernizare a sistemului de control - acces este finantat din fonduri europene nerambursabile in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare 2014-2020 si este in valoare de 149,7 milioane de lei, fara TVA.

Pana in prezent, au fost modernizate caile de acces la statiile Republica, Titan, Nicolae Grigorescu.

De asemenea, se desfasoara lucrari la statiile Izvor, Timpuri Noi, Dristor 1, Stefan cel Mare si Piata Muncii, iar incepand cu 24 mai, Metrorex va moderniza sistemul de acces in statiile de metrou Crangasi, Petrache Poenaru, Grozavesti de pe Magistrala 2 si Lujerului de pe Magistrala 3.