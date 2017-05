Asociatia "Bucuresti fara ei" a depus, pe data de 18 mai 2017, la Primaria Capitalei, o notificare prin care anunta instalarea primului cort pentru strangerea de semnaturi in vederea organizarii referendumului de demitere a primarului general al Capitalei, Gabriela Firea. Baza legala a solicitarii asociatiei este Legea 215/2001 privind administratia publica locala. Primaria a refuzat demersul asociatiei, se arata intr-un comunicat de presa.

Primaria Capitalei ne-a raspuns cu un aviz negativ. E adevarat ca legislatia nu prevede clar o modalitate pentru strangerea de semnaturi in vederea referendumului de demitere, dar asa cum s-a instituit practica strangerii semnaturilor in campanii electorale sau civice, demersul nostru putea fi asimilat cu usurinta unor astfel de actiuni. Am invocat ca baza legala, de asemenea, Constitutia si Legea 60/1991 privind organizarea si desfasurarea adunarilor publice

Asociatia "Bucuresti fara ei"