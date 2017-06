Nu (mai) este un secret faptul ca in primul an de mandat, primarul Gabriela Firea a realizat extrem de putine lucruri cu adevarat utile locuitorilor. (Inca) una dintre nereusite este si retrocedarea imobilelor preluate in mod abuziv de regimul comunist.

Astfel, peste 20.000 de proprietari de imobile preluate in mod abuziv de regimul comunist ar putea sa dea in judecata Primaria Municipiului Bucuresti in aceasta luna. Este ultima lor ocazie, pentru ca la data de 1 iulie expira termenul pana la care PMB poate solutiona cererile de retrocedare sau despagubire depuse in baza legii privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv de regimul comunist. Timp de 16 ani, PMB a solutionat doar 19.730 de dosare, adica mai putin de jumatate din cele 42.566 depuse de fostii proprietari sau de urmasii acestora.

Potrivit Legii nr. 10/2001, primariile care la data de 20 mai 2013 aveau inregistrate si nesolutionate peste 5.000 de cereri de retrocedare sau despagubire, cum este cazul PMB, puteau face acest lucru pana in data de 1 ianuarie 2017, termen care a expirat deja. Legea prevede un termen limita in care persoana care se considera indreptatita se poate adresa instantei judecatoresti competente pentru solutionarea notificarii sale. Iar acest termen expira in data de 1 iulie 2017.

„Observand ritmul de solutionare din ultimii 16 ani, in contextul in care institutiile statului au la dispozitie tot atatea resurse cate aveau si in trecut, este previzibil ca peste 20.000 de dosare vor ramane nesolutionate, iar titularii lor vor avea inchisa definitiv calea de acces la instanta. Dupa data de 1 iulie 2017, proprietarii ale caror cereri nu au fost solutionate nu vor mai putea cere in instanta urgentarea sau solutionarea dosarelor”, declara Andreea Saveli, avocat specializat in despagubiri.

Practic, Primaria ar putea continua solutionarea dosarelor si dupa data de 1 iulie 2017, intr-un ritm comparabil cu cel de acum, dar este probabil ca multe dosare sa fie solutionate in 16 ani sau deloc, iar cei indreptatiti nu vor mai putea face nimic, decat sa astepte.

Avocatii specializati in despagubiri spun ca ar putea fi pus la indoiala posibilitatea de a-si exercita dreptul de a contesta deciziile de respingere ale Comisiei interne a Primariei Municipiului Bucuresti, chiar daca vor fi nelegale.

„Dreptul de a contesta al persoanei indreptatite este de asemenea pus sub semnul intrebarii. Primaria solutioneaza notificarile in ordinea inregistrarii lor, chiar daca dosarul este complet, iar persoanele indreptatite care nu isi vor vedea dosarele solutionate in luna iunie 2017, nu vor mai avea niciun control asupra redobandirii imobilelor sau obtinerii despagubirilor la care aveau dreptul”, mai spune avocatul Andreea Saveli.

La Primaria Municipiului Bucuresti s-a infiintat o Comisie interna pentru analizarea notificarilor formulate in temeiul Legii nr. 10/2001, careia i-au fost inaintate aproximativ 3.000 dosare administrative. In perioada 2001-2017 au fost emise 19.830 dispozitii de Primar General, astfel: restituiri in natura (3401), restituiri in natura si masuri reparatorii (2240), masuri reparatorii (9418), compensare (60), declinare (329), respingere (4382).