Metrorex a anuntat ca luni deschide accesul dinspre Splaiul Independentei si Bulevardul Unirii, in Statia Unirii 1, cu o zi mai devreme fata de data estimata initial. In plus, precizeaza ca se fac in continuare ”toate eforturile” pentru ca lucrarile la sistemul de control acces sa fie finalizate in cel mai scurt timp.