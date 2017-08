Simona Halep, locul 2 WTA si cap de serie numarul 2, este acceptata direct in mansa a doua a turneului de categrie Premier 5 Rogers Cup de la Toronto. Ea va evolua in aceasta mansa cu croata Mirjana Lucici-Baroni, locul 30 WTA, sau cu americanca Madison Keys, locul 21 WTA.

Halep este detinatoarea trofeului la Rogers Cup. In calea ei catre apararea trofeulu pot aparea jucatoare ca Daria Gavrilova, locul 25 WTA, Kristina Mladenovic, locul 13 WTA sau Barbora Strycova, locul 26 WTA, Jelena Ostapenko, locul 12 WTA, Svetlana Kuznetova, locul 8 WTA, Garbine Muguruza, locul 4 WTA, scrie News.ro.

Favorita principala a Rogers Cup este sportiva ceha Karolina Pliskova, locul 1 WTA. Meciurile de pe taboul principal incep luni.

Simona Halep a abandonat meciul cu Ekaterina Makarova, din sferturile turneului de la Washington

Simona Halep locul 2 WTA si cap de serie numarul 1, a abandonat, vineri, la scorul de 6-2, 3-6, 0-1, dupa 68 de minute, meciul cu rusoaica Ekaterina Makarova, locul 58 WTA si cap de serie numarul 7, din sferturile de finala ale Citi Open, tuneu de categorie WTA International.

Halep a inceput bine meciul cu Makaraova, a controlat autoritar primul set, pe care putea sa-l castige chiar mai clar. Evolutia ei in aceasta parte a intalnirii de vineri a fost superioara celei din aceeasi parte a partidei cu Mariana Duque-Marino, din ziua precedenta. Totusi Halep nu a impresionat in mod deosebit, dar a servit mai bine, a alergat mai bine si a facut mai putine greseli. Makarova a inceput slab, a comis mult erori si s-a vazut condusa cu 4-0 in mai putin de 15 minute. Halep a facut break la in ghemurile I si al treilea, a avut o minge de 5-0, insa rusoaica a pus si a ea doua ghemuri pe tabela, unul fiind break, in ghemul al saselea.

Halep a revenit si a castigat urmatoarele doua ghemuri si setul, cu 6-2, dupa mai putin de 30 de minute.

Halep a avut avantajul break-ului si in setul secund, conducand cu 2-1. De la acel scor, Makarova si-a ridicat foarte mult nivelul jocului, a fortat-o pe Halep la multa miscare si a castigat sapte din urmatoarele opt ghemuri. Halep a acuzat caldura excesiva (32 de grade Celsius) si, dupa ce a fost intrecuta cu 6-3 in setul secund, a abandonat partida la scorul de 0-1 in decisiv.

Makarova va evolua in semifinale cu germana Sabine Lisicki, locul 190 WTA, sau cu frantuzoiaca Oceane Dodin, locul 55 WTA si cap de serie numarul 5.

Prezenta in sferturi este recompensata la Washington cu 6.200 de dolari si 60 de puncte WTA.

Pentru Halep urmeaza Rogers Cup, turneu de categorie Premier 5, care va avea loc la Toronto, saptamana viitoare. Romanca este detinatoarea trofeului la competitia canadiana.

Sursa foto: Leonard Zhukovsky / Shutterstock.com