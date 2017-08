Simona Halep, locul 2 WTA, care s-a calificat in finala turneului de la Cincinnati, spera ca faptul ca se afla a treia oara aproape de locul 1 sa fie cu noroc, in caz contrar urmand sa o perceapa ca pe o noua experienta, informeaza wtatennis.com .

"Inainte de meciul cu Sloane Stephens am discutat cu fratele meu prin sms si am intrebat: Este adevarat ca daca voi castiga acest meci voi fi la cinci puncte de locul 1? Da. Am zis: Este incredibil. Cinci puncte, poti crede?. Este a treia oara. Ori va cu noroc, ori doar o noua experienta. Vom vedea", a spus jucatoarea romana, potrivit News.ro.

"Sunt mult mai relaxata acum. Nu ma gandesc prea mult. Stiu ca daca voi continua la acest nivel, va veni si locul 1. Daca nu maine, poate saptamanile viitoare. Dar sunt mult mai bine acum. Vreau sa castig, si daca asa pot deveni si numarul 1, va fi si mai special. Oricine poate deveni numarul 1, clasamentul este foarte strans. Eu sunt atat de aproape. Chiar vreau", a adaugat Simona Halep.

Despre adversara din finala, Garbine Muguruza, Simona Halep a spus ca este foarte agresiva, are lovituri puternice, apreciind ca duminica va trebui sa se miste bine si sa contracareze jocul spaniolei. Muguruza a afirmat ca a urmarit-o putin in aceste zile pe Halep, subliniind ca romanca este o adversara puternica. "Nu am mai jucat demult cu ea, dar joaca foarte bine. Este puternica si are multe meciuri. Am vazut-o putin in aceste zile. Este o adversara puternica. Va fi greu", a declarat Muguruza.

Simona Halep, locul 2 WTA, s-a calificat a doua oara in finala turneului de categorie Premier 5 de la Cincinnati, dupa ce a invins-o, sambata, cu scorul de 6-2, 6-1, pe americanca Sloane Stephens, locul 151 WTA, beneficiara a unui wild card. Halep este pentru a treia oara in acest an la o victorie de locul 1 WTA, dupa ce a ratat oportunitati similare in finala de la Roland Garros si in sferturile de finala de la Wimbledon.

Halep va evolua in ultimul act cu spaniola Garbine Muguruza, locul 6 WTA, care a trecut, in semifinale, cu scorul de 6-3, 6-2, de actualul lider WTA, jucatoarea ceha Karolina Pliskova. Ele s-au mai intalnit de trei ori, Muguruza castigand de doua ori, in 2014, in turul al doilea al turneului de la Wuhan, scor 2-6, 6-2, 6-3, si in 2015, in Fed Cup, scor 6-4, 6-3. Halep are ultima victorie, in 2015, in optimi, la Stuttgart, scor 3-6, 6-1, 6-3.

Castigatoarea turneului primeste 522.450 de dolari si 900 de puncte WTA, iar finalista 260.970 de dolari si 585 puncte WTA. In acest moment, diferenta dintre Pliskova si Simona Halep in clasamentul WTA este de cinci puncte.

Sursa foto: Gabriel Mitrache / Shutterstock