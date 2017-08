Lista beneficiarilor a fost publicata pe site-ul Primariei Capitalei, la sectiunea „Biciclisti in Bucuresti” si contine initialele numelor acestora si numarul de inregistrare.

Voucherele vor fi livrate beneficiarilor, prin curier, in urmatoarele doua saptamani. In cazul in care livrarea nu se poate face, voucherele vor fi returnate Primariei, urmand a fi ridicate de catre beneficiari de la Biroul de relatii cu Publicul, in baza unei notificari telefonice prealabile.

Solicitantii care nu se regasesc pe lista primilor 5.000 de beneficiari sunt inclusi in baza de date a programului si vor primi vouchere in etapa a doua, care va demara imediat dupa aprobarea de catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti a suplimentarii numarului de vouchere, in sedinta din 30 august 2017.

Magazinele din care pot fi cumparate biciclete

Magazinele participante la proiect sunt: cele opt magazine Auchan din Bucuresti (Titan, Militari, Berceni, Cotroceni, Drumul Taberei, Pallady, Vitan, City Crangasi), eMAG (Showroom Crangasi si Showroom Titan), Hervis Sport (din Mall Militari, Sun Plaza, Promenada Mall, Vulcan Value Center, Mega Mall si Park Lake), Intersport (din Centrul Comercial Feeria, Afi Palace Cotroceni, Promenada Mall, Mall Vitan, Centrul Comercial Grand Arena), precum si Decathlon (Militari, Pallady, Berceni, Baneasa) si Atelierele Pegas din strada Vasile Lascar si Calea Floreasca.

De asemenea, bucurestenii isi mai pot lua biciclete cu ajutorul voucherelor si din Atelier Pinion, AutoKlass Center (sucursala Sud), Biciclop, Bike&Sky Shop, Bike Boutique and More, Bike Geek, Bike Nature, Bike XCS (Lacul Tei, zona Baba Novac si cel din strada Nicolae G. Caranfil, care se va deschide in septembrie), BikeXpert (Unirii si Pantelimon), BizoBike, DHS Bike, DrBike, E-TWOW, EvoBike, Evolio, Freeriders, FreeWheel, Kero Bike, Perfect Bike, Play Bike, Romalex 96 Impex, Rovelo, Smart Balance, precum si Spokes, the friendly bike shop, Sport Guru, Sport Mood, Teo Bike, Velopedia (zona Victoriei si zona Tineretului), Veloteca, VEXIO, Xplorer.

Alte magazine participante sunt Grib.ro, Mos Ion Roata, Ninebot Romania, Roataelectrica si Alecoair.ro.

Sursa foto: Shutterstock/ Marco Saroldi