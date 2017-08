Romania se afla pe ultimul loc in uniunea Europeana in privinta cheltuielilor pentru sanatate pe cap de locuitor, de numai 340 de euro, urmata la mica distanta de Bulgaria, cu 343 de euro si Letonia, cu 468 de euro, potrivit datelor aferente anului 2015 publicate vineri de biroul european de statistica Eurostat, potrivit News.ro .

Niveluri scazute ale acestor cheltuieli mai sunt inregistrate de Polonia (520 euro), Cipru (532 euro) si Ungaria (592 euro).

La polul opus se afla statele care cheltuiesc peste 3.000 de euro pentru sanatate pe cap de locuitor, respectiv Luxemburg (4.112 euro), Danemarca (4.094 euro), Olanda (3.194 euro), Suedia (3.170 euro), Austria (3.149 euro) si Marea Britanie (3.020 euro).

In 2015, guvernele din Uniunea Europeana au cheltuit pentru sanatate aproape 1.058 de miliarde de euro, suma fiind echivalenta cu 7,2% din PIB-ul UE.

Ponderea cheltuielilor pentru sanatate in PIB-ul UE este a doua ca marime, dupa cea pentru protectia sociala, de 19,2%.

Intre statele membre, Romania inregistreaza a treia cea mai scazuta pondere a cheltuielilor pentru sanatate in PIB, de 4,2%, valori mai mici fiind consemnate in Cipru (2,6%) si Letonia (3,8%). Ponderi mici ale acestor cheltuieli in PIB mai sunt in Grecia (4,5%), Luxemburg (4,6%), Polonia (4,7%).

Cele mai mari astfel de ponderi sunt in Danemarca (8,6%) si Austria si Olanda (fiecare cu 8%).

Sursa foto: Mike Richter / Shutterstock.com