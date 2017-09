Inceputul scolii le da batai de cap parintilor in fiecare an, pentru ca stiu ca, odata cu apropierea lunii septembrie, trebuie sa inceapa sa puna bani deoparte pentru a cumpara caiete, ghiozdane, pixuri, penare, acuarele si ce mai este necesar pentru ca elevul sa aiba totul pe banca la primul clopotel.

Pe langa cei aproximativ 200 de lei, pretul minim pe care un parinte l-ar putea aloca rechizitelor, hainele noi, precum si uniformele, necesita si ele un buget destul de mare, astfel ca dupa lungi plimbari printre raioane, preturi comparate, produse schimbate de mai multe ori pana la alegerea celor potrivite, parintele, de mana cu copilul, iese din magazin cu rechizite si haine in valoare totala de aproximativ 600 de lei, potrivit News.ro.

Vineri seara, raioanele de rechizite din magazin nu sunt chiar atat de pline, insa rafturile sunt ravasite, iar unele, aproape goale, semn ca parintii nu au mai stat pana in ultimele clipe pentru a cumpara rechizite, ci au venit din timp.

"Mie acum mi-a intrat salariul, deci acum am venit. Speram sa mai ramana ceva din el, dar la ce preturi sunt, ma crucesc. Al meu (copil, n.r.) vrea si aia, vrea si aia, aia nu ii place ca nu e cu printese... Ce pot sa fac? Vreau ceva ieftin, bun si practic”, spune o femeie in timp ce studiaza mai multe ghiozdane. Fetita ei stie, insa, ce vrea si tine in brate un ghiozdan rosu, cu Minnie Mouse, uitandu-se cu ochii mari la mama ei.

"Nu il luam pe ala!”, o cearta mama, iar fetita incepe sa bata din picior si sa tipe. Preturile ghiozdanelor incep de la 30 de lei, pentru unul simplu, in culori variate, pana la 50 de lei, pret redus de la 110 lei, cu diverse modele, dar pot ajunge si la 200 de lei, cu personaje din desene animate, cu modele romanesti, simple sau cu blanita roz.

Pe urmatorul raion, unde penarele par ca se intrec in culori, marimi, dar si preturi, doi parinti se contrazic, incercand sa se decida asupra celui mai potrivit penar. Ei au doi copii - unul in clasa a treia si unul in clasa a sasea - si spun ca este mai greu pentru cel mare, care trebuie "sa arate intr-un fel, sa nu fie mai prejos decat ceilalti”.

"La cel mic luam doar penar si vreo doua-trei caiete. Creioane colorate mai are de anul trecut, ghiozdanul nu-l schimbam, ca e in stare buna, iar alte lucruri nu prea avem de ce sa cumparam, ca urmeaza prima sedinta cu parintii si trebuie sa ne dea lista. Lista aia ma sperie in fiecare an, jur. In fiecare an, invatatoarea are alte idei”, explica femeia. Ea mai spune ca cei mai multi bani se vor duce, insa, pe haine, pentru ca baiatul cel mic a crescut mult de anul trecut, iar hainele vechi i-au ramas mici.

"Nu credeam ca o sa creasca atat de repede. Cel mare, Andrei... Vrea ghiozdan nou, are o gramada de materii, profesorii vor, de exemplu, cate doua caiete la matematica, unul pentru algebra si unul pentru geometrie, si cate doua la romana, unul pentru literatura si unul pentru gramatica. Si na, haine si pentru el, ca trebuie sa arate intr-un fel, sa nu fie mai prejos decat ceilalti”, mai spune femeia, in timp ce arunca in cosul de cumparaturi un penar complet echipat, albastru, cu personaje din Lego Ninjago, pe fundalul protestelor sotului sau.

La ce preturi sunt rechizitele la inceput de an scolar

Penarele pot costa intre 10 lei, cele neechipate, sub diverse forme si modele, mai mici sau mai mari, dar pot ajunge pana la 65 de lei pentru cele mari, complet echipate cu 20 de creioane colorate, 20 de carioci, radiera, rigla, stilou si rezerve, pixuri si pic.

Alegerea caietelor este cea mai complicata, pentru ca parintii opteaza pentru cele cu coperta simpla, pe cand copiii vor sa o vada pe Demi Lovato inainte sa deschida caietul. "Ce rost are?! Oricum punem coperta si nu o sa se mai vada! Si mai are si doar 40 de file. Uite, asta are 100, e mai bun”, incearca sa ii explice o mama fetei ei.

Preturile caietelor pornesc de la 50 de bani, pentru cele A5, si ajung la 10 lei pentru cele studentesti, cu 100 de file, spirala si coperta cartonata. Rafturile si cutiile de pe aleea mediana a magazinului cuprind oferte care mai de care mai variate: caiete cu catei si pisici, cantareti, personaje din desene animate sau din filme, ori cu coperti in monoculori.

Preturile stilourilor variaza de la 3 lei, dar pot ajunge si la 35 de lei, daca are si doua rezerve incorporate si o are pe Elsa desenata. Un singur pix cu gel costa doi lei, varianta preferata fiind, insa, setul cu cinci pixuri la 4,5 lei. Pentru un set de geometrie complet, parintele mai scoate din portofel cel putin 6 lei, alti 2 lei pentru o radiera si o ascutitoare, 1,5 lei pentru o rigla, intre 10 lei si 40 de lei pentru pensule si acuarele, precum si aproximativ 10 lei pentru coperti din plastic pentru caiete. Creioanele simple duc undeva la 4 lei pentru un set de cinci creioane HB, dar pot ajunge si la pretul de 15 lei, pentru un set de creioane cu mine diferite, pe cand creioanele colorate, la set de patru, 12 sau 20, costa intre 4 lei si 40 de lei.

Magazinul si-a impanzit sectiunea de haine cu bannere rosii si avertismete: "30% reducere la pantaloni”, "50% reducere in perioada 8-10 septembrie la toate articolele din sezonul de toamna”, pentru a atrage clienti.

"Nu stiu cum sa zic, dar e cumplit. Cum-plit! Parca era mai ieftin anul trecut. Sau doar mi se pare, ca n-am mai cumparat de multa vreme ceva de-aici”, spune un tanar, venit la cumparaturi cu fratele lui mai mic. Zice ca incepe si el al doilea an de facultate si are nevoie de lucruri noi, dar nu isi face griji ca va cheltui mult pentru el.

"Pentru frate-miu o sa dau mai mult. Mi-a zis mama ca e randul meu sa investesc anul asta in el. Noroc ca am un job din care castig bine, ca altfel dadeam faliment. Ma astept sa cheltui pentru el cel putin 700 de lei. Clasa a V-a e costisitoare”, explica el.

Pentru o camasa pentru copii, trebuie scosi din buzunar aproximativ 40 de lei, insa preturile pot ajunge si la 90 de lei, pentru cei mai mari. O pereche de pantaloni la reducere este 50 de lei pentru fete sau 70 pentru baieti, pe cand o bluza simpla, cu maneca lunga, costa intre 20 si 40 de lei. Incaltamintea este ceva mai scumpa, astfel ca de la tenesii sau balerinii de 30 de lei, preturile urca la 85 de lei sau chiar 150 de lei pentru pantofi.

Clopotelul care anunta inceperea primului an scolar va suna luni, 11 septembrie.

Sursa foto: Monkey Business Images / Shutterstock