Faptul ca s-a gandit mi-a strecurat in suflet primul fior. Dupa care oricat de aiuritor vi s-ar parea mi-a spus 7. Am ramas evident cu gura cascata si pentru ca mi-a fost teama sa o intreb cum s-a gandit am pus repede mana pe niste creioane, i-am aratat ca de fapt raspunsul corect este 9 si am rezolvat problema. Mi-am zis ca-i fata si probabil va fi priceputa la literatura, compuneri, chestii din astea mai umaniste.

