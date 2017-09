Primarul Sectorului 1, Dan Tudorache, si ministrul Sanatatii, Florian Bodog, au semnat miercuri un protocol de colaborare in vederea relocarii Spitalului Floreasca si a Spitalului de Arsi pe un teren de peste sapte hectare din nordul Capitalei, intr-o cladire ce urmeaza sa fie construita in aproximativ patru ani. Costurile de aproape 250 de milioane de euro alocate construirii noii cladiri vor fi suportate integral de Primaria Sectorului 1.

„Dupa cum stiti, de ceva timp discutam impreuna cu specialistii din minister si din primaria Sectorului 1 pentru relocarea Spitalului de Arsi si Spitalului Floreasca intr-o cladire noua cu facilitati, cu conditii mult mai bune pentru pacienti si pentru personalul medical. In strategia ministerului Sanatatii, in programul de guvernare, avem acest lucru, imbunatatirea conditiilor, accesul la sanatate si la tehnologii de ultima ora. Acesta este motivul pentru care am constatat, immpreuna cu managerul spitalului, impreuna cu primaria, ca practic orice posibilitate de extindere, de imbunatatire a circuitelor a fost depasita la nivelul Spitalului Floreasca, iar la nivelul Spitalului de Arsi, dupa cum stiti, s-au facut renovari la sectia de Terapie Intensiva si in rest, mare lucru nu se mai poate face. Ne dorim conditii de spitalizare, de acces la tehnologie medicala de ultima ora. Acesta este motivul pentru care am salutat initiativa domnului primar”, a declarat ministrul Sanatatii, Florian Bodog.

Potrivit ministrului, va exista o singura cladire in care vor functiona cele doua spitale.

„Cred ca oferind niste spatii generoase pentru un nou spital, accesibilitatea la servicii medicale va fi mult mai buna”, a subliniat ministrul.

In ceea ce priveste cladirile vechi ale spitalelor, dupa relocarea acestora, ministrul a afirmat ca se va incerca organizarea unor ambulatorii de specialitate.

Potrivit primarului Sectorului 1, Dan Tudorache, terenul din zona de nord pe care se va construi noua cladire care va gazdui cele doua spitale are peste sapte hectare, iar costurile de aproape 250 de milioane de euro vor fi suportate integral din bugetul primariei.

„Bugetul primariei este suficient de mare pentru a-si permite asigurarea unor sume pentru construirea unui spital, undeva la 200-250 de milioane de euro cu toate dotarile. Primaria Sectorului 1 va da acest spital la cheie. Noi speram, daca respectam toate termenele, sa fie gata in trei-patru ani”, a spus primarul, precizand ca zona este una accesibila, iar spitalul va fi dotat si cu heliport.

