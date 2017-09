”In acest moment, solutia este de sustinere a celor doi ministri. Nu m-am gandit sub nicio forma la demisie. Avizele toate sunt pozitive si conform cu legea”, a declarat Sevil Shhaideh, scrie News.ro.

”Nu sunt vinovata, intotdeauna am respectat legea si intotdeauna o voi respecta. Intotdeauna am actionat cu buna credinta in interesul cetateanului si cu maxima responsabilitate. (...) Nu consider ca trebuie sa demisionez atat timp cat intotdeauna m-am gandit la Romania. Nu sunt vinovata, nu am facut nimic gresit”, a declarat si Rovana Plumb.

Sursa foto: Pixabay/Unsplash