Programul, care nu este, inca, detaliat, contine doar cateva „date exacte” – 10.000 de start-up-uri finantate anual, costuri 0 pentru infiintarea acestora, durata de infiintare - 1 zi, dar si accesarea programului doar online cu aflarea rezultatului in aceeasi zi.

Suna de-a dreptul incredibil, avand in vedere realitatea din teren de la aceasta data.

„Acest program va beneficia de o mediatizare consistenta pe o perioada de cel putin 3 luni de zile, inaintea depunerii cererilor online, pentru ca toti cei care au o idee buna de afacere dar nu au bani sa o puna in practica, sa poata afla despre acest program si sa-si pregateasca un business plan, pornind bineinteles si de la criteriile minime cerute de catre finantator, adica statul roman”.

Printre acestea se numara crearea a minim 2 locuri de munca si urmarirea indicatorilor de performanta economica, in special profitul.

Costurile anuale ale acestui program vor fi de 2 mld. lei, dar prin efectele de multiplicare, urmare a crearii a peste 100.000 de noi locuri de munca, doar prin acest startup-uri, dar si a economiei in ansamblul ei, peste 30% din cele 2 mld. lei se vor reintoarce la stat, sub forma de taxe si impozite, subliniaza programul guvernamental.

In plus, microintreprinderile care au intre 1 si 9 angajati vor plati un impozit pe cifra de afaceri de doar 1%, atata timp cat CA nu va depasi plafonul de 500.000 euro.

”In prezent, microintreprinderile care depasesc plafonul de 100.000 de euro platesc 16% impozit pe profit, iar cele care au doar un angajat platesc 2% din cifra de afaceri. Pentru ca aceasta masura nu are un impact bugetar negativ, ea va fi implementata inca de la 1 martie 2017”, se mai spune în programul de guvernare.

Cei cu activitati independente, atat PFA cat si alte tipuri de persoane juridice vor datora impozit pe venit 10%, fata de 16% in prezent, iar contributiile sociale si de sanatate se vor plati doar ca persoana fizica si nu pe activitatea desfasurata.

„Sustinem dezvoltarea centrelor de inovare, cercetare si dezvoltare prin neimpozitarea profitului in primii 10 ani de activitate. Consideram ca aceasta masura va avea un impact pozitiv asupra bugetului de stat, atat prin implicarea cat mai multor companii in dezvoltarea sectoarelor de cercetare si dezvoltare cat si prin implicarea cat mai multor cercetatori in aceste activitati. Credem ca doar la finalul celor 4 ani vom putea vedea cu exactitate beneficiile aduse statului roman din aplicarea acestei masuri. Atat pentru cei cu activitati independente, cat si pentru salariati si pensionari, impozitul pe veniturile mai mici de 2.000 lei/ luna va fi 0. In acest fel, crestem clasa de jos spre clasa de mijloc, fara insa a impovara firmele care platesc salariile”, continua programul.

Tinerii vor fi sustinuti si vor putea, ca pana la implinirea varstei de 26 de ani, sa apeleze la credite fara dobanda, garantate in proportie de 80% de catre stat, de maxim 40.000 lei, pentru plata cursurilor, chiriei sau a unei parti din constructia unei locuinte, mai promit guvernantii.

„Atat studentii cat si ceilalti tineri vor trebui sa indeplineasca doar o formalitate: aceea de a prezenta bancilor prin care statul va derula acest program contractul de chirie sau de constructie al locuintei, respectiv facturile pentru cursuri sau pentru cartile necesare”. Tot in cadrul programului de guvernare se regaseste si sustinerea pe care o acorda domeniului sanatatii prin includerea in randul facilitatilor fiscale a posibilitatii de deducere din impozitul pe venit a abonamentelor la unitatile sanitare din Romania.

