Actionarii Panacea si The Food Project (TFP) sunt Marius Ianus, 28 de ani, absolvent al Facultatii de Farmacie UMF Carol Davila Bucuresti, cu Rezidentiat in Farmacie Clinica, Irina Culetu, 29 de ani, absolventa a Facultatii de Stiinte Politice, cu Master in Comunicare si Relatii Publice la SNSPA. Nu in ultimul rand, Irina Culetu si Sabrina Marinescu, 29 si respectiv 27 de ani, prima dintre ele cu studii de Stiinte Politice si Master la SNSPA, in timp ce Sabrina a facut studii la American University of Paris si Master in Luxury and Fashion Promotion la Istituto Marangoni din Paris.

Cum le-a venit ideea business-urilor?

Cele doua business-uri au aparut in momente diferite in evolutia lor antreprenoriala, Panacea Urban Apothecary a fost primul proiect lansat pe piata, in timp ce The Food Project a aparut ulterior, dupa un an de la lansarea cremelor, “sustinut de o doza marita de incredere si experienta acumulata in urma business-ului de sucess cu produsele cosmetice”.

“Ideea business-ului Panacea Urban Apothecary a venit cat se poate de natural, in cadrul unei discutii intre Sabrina si Maria, care doar ce terminasera facultatea si isi impartaseau una celeilalte planurile de viitor. Maria povestea despre produsele cosmetice naturale pentru ten sensibil pe care si le prepara acasa si atunci a rasarit ideea ca acesta ar putea fi un potential business de succes. De aici pana la a porni afacerea a mai fost nevoie de un singur pas, si incepand cu urmatoarea zi, si-au unit fortele si au inceput sa construiasca ceea ce astazi se numeste Panacea Urban Apothecary”, povestesc antreprenorii.

Fiind pasionate de un regim de viata sanatos si de tot ce este natural, au ajuns la concluzia ca nu este de ajuns sa folosesti numai produse naturale cosmetice pentru piele, ci este la fel de important sa ai o viata sanatoasa - sa faci sport, sa mananci fructe si legume si, de asemenea, sa introduci in dieta superalimente, pentru a te simti si arata exceptional.

In acest sens, a aparut brand-ul de suplimente nutritive 100% natural, The Food Project, menit sa completeze regimul de ingrijire al pielii Panacea Urban Apothecary, cu ingrediente naturale, intr-o capsula vegana din orez.

“In cadrul acestui nou proiect ni s-a alaturat si Irina Culetu, toate impartasind astfel pasiunea pentru o viata sanatoasa, precum si o frumoasa prietenie de mai bine de 15 ani”.

“Aceste doua business-uri isi au intr-adevar ca baza pasiunea noastra pentru domeniu, insa inainte de a incepe am studiat cu atentie piata de health si beauty, atat local cat si din punct de vedere international. Am observat importanta pe care noua generatie o aloca stilului de viata sanatos si imediat am putut identifica si problema”, spun tinerele.

Viata urbana presupune multa agitatie, putin timp pentru ingrijirea de sine, de multe ori poluare si mult stres. Acest lucru a dus la o crestere considerabila a pietei de produse naturale, prietenoase cu mediul, care nu au reactii adverse si care imbunatatesc considerabil calitatea vietii.

“Astfel, scopul nostru a fost sa readucem natura si acest stil de viata sanatos mai aproape de viata urbana. Cele doua brand-uri, Panacea Urban Apothecary si The Food Project, desi diferite, impartasesc aceleasi valori si au fost construite in jurul conceptului de Beauty Inside Out, acesta insemnand ca frumusetea si sanatatea vin din interior si se reflecta la exterior si viceveresa. Convingerea noastra ferma ca natura ne poate oferi toate remediile de care avem nevoie se regaseste si in numele brand-ului de cosmetice, Panacea fiind zeita tuturor remediilor din Mitologia Greaca (“panaceu universal”)”.

Provocarile lansarilor

Provocarea cea mai mare a fost sa patrunda intr-o industrie atat de complicata, condusa de unele dintre cele mai mari companii multinationale, si sa isi croiasca drumul incet si cu rabdare.

“Lansarea brand-urilor a fost incununarea a aproximativ doi ani de studii de piata, cercetari si analize ale competitiei. Absolut toate detaliile ce au ajuns apoi sa constituie aceste doua brand-uri au fost indelung discutate, in asa fel incat absolut totul, de la compozitie, identitate si comunicare sa reflecte valorile noastre si misiunea acestor produse pe piata”.

Hotararea de a lansa aceste brand-uri nu numai pe piata locala a fost luata de la bun inceput, si pentru asta absolut toata comunicarea a fost facuta bilingv, insa promovarea produselor peste granite este un lucru inceput relativ recent. “Acest lucru este intr-adevar o provocare, de la depasirea diferentelor culturale si integrarea lor in brand-urile noastre, la multiplele discutii legate de notificari si aprobari pe care trebuie sa le obtii inainte de a vinde in alte tari, cum ar fi deja faimosul FDA American”.

Dorind ca toate aceste lucruri sa fie facute cat mai bine, tinerii se ocupa inca de absolut toate aspectele business-urilor lor - social media, livrari, negocieri cu furnizori, vanzari. “In ciuda faptului ca suntem deja pe piata de cativa ani buni si am dobandit o experienta considerabila, acesta este un proces constant de invatare si auto depasire, si de cele mai multe ori, una dintre provocarile majore cu care ne confruntam este aceea de a delega anumite lucruri si de a cere ajutor”.

Investitii in proiecte

In PUA au investit in primul an, in 2014, aproximativ 20.000 de euro. Ulterior, in 2015, tinerii au accesat fonduri europene pentru a isi extinde gama de produse si pentru a adauga noul brand de suplimente alimentare, The Food Project. Anul 2016 a fost deja incheiat pe profit.

Particularitati ale pietei pe care o adreseaza si pe care concureaza

Piata locala din Romania este intr-o continua crestere, in timp ce piata internationala a atins deja o oarecare maturitate.

Unul dintre lucrurile cele mai importante pentru business-urile de acest gen este participarea la targurile internationale din industria cosmetica, atat pentru a intelege competitia, cat si pentru a iti expune produsele si de a familiariza potentialii distribuitori cu brand-urile. Piata este intr-adevar imensa, insa acest lucru il realizezi doar in momentul in care participi ca expozant in cadrul acestor targuri si ai oportunitatea de a purta discutii legate de distributie cu unii dintre cei mai mari jucatori de pe piata. Cateva exemple doar de anul acesta ar fi Whole Foods, Urban Outfitters, Free-People.com, Estee Lauder, Metro China, Sephora Europe, BirchBox dar si multe alte brand-uri de “concept stores” specializate pe astfel de produse de nisa, spun antreprenorii.

“Cu siguranta, una din particularitatile industriei de Beauty este inovatia continua si sa fii la currant cu tot ce se intampla in afara Romaniei, avand in vedere ca majoritatea trendurilor in materie de beauty si health vin din SUA si ASIA. Incercam sa fim la curent cu aceste trenduri prin participarea la targuri internationale de prof,il iar anul acesta, in afara de faimosul Cosmoprof Bologna de la care doar ce ne-am intors in martie, intentionam sa participam si la Cosmoprof Hong Kong. Credem cu tarie ca doar printr-o asemenea deschidere poti intelege cu adevarat piata la nivel global si te poti asigura ca produsele tale contin cele mai inovative ingrediente”.

